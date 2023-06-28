Описание приготовления:

Желфикс — это натуральный продукт, сделанный из кожуры фруктов, он помогает варенью желироваться, что немаловажно для абрикосов. Для этой заготовки подойдут плотные, но созревшие абрикосы, которые хорошо отдают косточки. Фрукты используйте без признаков порчи и повреждений, ведь они не подвергаются длительной обработке.

Основной ингредиент: Фрукты / Абрикос

Блюдо: Заготовки / Варенье

Состав / Ингредиенты:

Абрикос 1 Килограмм

Сахар 500 Грамм

Желфикс 25 Грамм

Количество порций 1

Калорийность

164 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

39 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Абрикосы с желфиксом на зиму»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления абрикосов с желфиксом.

Абрикосы вымойте и дайте стечь воде, удалите косточки, разделив на дольки. Смешайте две столовые ложки с желфиксом и перемешайте с абрикосами. Оставьте все на 6-8 часов, чтобы абрикосы пустили сок.

Поставьте все на медленный огонь и доведите до кипения. Проварите в течение 5 минут.

Добавьте в абрикосы сахар, аккуратно перемешайте и варите после закипания в течение 5 минут. Разложите в сухие стерилизованные банки и полностью остудите. После этого закройте банки и уберите на хранение.

Приятных заготовок!