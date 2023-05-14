Абсолютно все просят рецепт. Вкуснейшие бутерброды: забытый рецепт, закуска из прошлого

Одним из самых быстрых известных ныне блюд является бутерброд. Создаются они, как правило, почти моментально. Из небольшого перечня продуктов получается не особо питательное, но вкусное яство.

Культура бутербродов давно вышла за пределы понятия о булке с маслом. Сейчас бутербродом является хлебный кусочек с разной начинкой — сыр, колбаса, овощи и прочее. Этот вариант бутербродов был придуман рабочими в XX веке.

Дело в том, что булка с маслом не была столь сытной для обычного народа. Такой завтрак употребляли богатые люди.

Мы расскажем, как сделать бутерброды из сардин и сыра.

Ингредиенты для бутербродов из сардин:

Сардина в масле — 200 г;

Яйца вареные — 5 шт.;

Твердый сыр — 150г;

Майонез — 3-4 ст. л.;

Багет — шт.;

Чеснок — 4 зубчика;

Зеленый лук — пучок;

Петрушка — пучок;

Помидор — шт.

Приготовление бутербродов из сардин:

Сардины нужно отделить от лишней жидкости и размять до состояния кашицы. В миску к сардинам натираем вареные яйца и сыр, смешиваем с майонезом.

Постепенно в густую массу выливаем 40-50 мл жидкости, продолжаем смешивать. Мелко шинкуем пучок зеленого лука, добавляем в массу.

Чеснок нарезаем на небольшие дольки, а багет на тонкие ломтики. Помидор делим на две части и нарезаем тонкими дольками.

В сковороде с растительным маслом обжариваем сперва дольки чеснока, а затем кусочки багета. На поджаренный багет нужно намазать начинку из сардин, положить наверх ломтики помидора и веточки петрушки.

Получается незамысловатое, но вкусное блюдо из простых ингредиентов. При этом его можно поставить на праздничный стол как закуску.