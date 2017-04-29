Крымские Актинии, Actinia equina

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Визжат и хохочут дети, кого-то тащат на берег, кого-то, наоборот, в воду. Купальщики вопят, если к ним незаметно подплывет медуза, кто-то увидел краба и зовет всех посмотреть. Но вот кто-то кричит на весь пляж: «Там ПОЛИПЫ!!!» И, что интересно, абсолютно правильно кричит. Можно с тем же успехом кричать: «Там актиния!!!» или даже так: «Караул! Морская анемона!!!» А можно вообще не кричать, а посмотреть, на кого такого склизкого и круглого вы наступили. Вы обнаружите много интересного.

В Черном море чаще всего встречается красновато-бурая или зеленоватая актиния, которая прикрепляется к камням (Actinia equina). Как и медузы, актинии – кишечнополостные. Это не коралловые полипы, которые живут колониями, а одиночные маленькие актинии. Актиния – животное, а не растение (хотя некоторые актинии очень напоминают цветы и даже перья жар-птицы). Она может ползать, но предпочитает «прилипать» мускулистой подошвой к чему-нибудь твердому и выжидать добычу – планктон, мелких рыбешек. По верхнему краю актинии в шесть рядов идут короткие щупальца, которыми актиния захватывает еду и «втягивает» ее в себя…

Актинии предпочитают жить на мелководье, в воде с повышенной соленостью. Интересно, что некоторые актинии размножаются и существуют в двух видах: полипов и медуз. Из яйца рождается полип, похожий на стебелек со щупальцами. Он почкуется, и постепенно появляется целая колония, которая растет, как дерево, и имеет одну пищеварительную систему. Скоро на этом дереве появляются почки – маленькие медузки. Наконец, они отрываются от «дерева» и уплывают. В теле медузы образуются яйца, из которых появляются новые полипы. Так что и полипы, и медузы – это одно и то же животное, просто поколения полипов и медуз слишком отличаются друг от друга. Маленькие черноморские актинии не образуют медуз, а есть медузы, которые не образуют полипов. В общем, запутанная история.

В Средиземном море актинии выглядят, как фантастические цветы. Трудно поверить, что они такие яркие: синие, оранжевые, розовые и какие угодно еще. Принцип – один и тот же: тело, как мешок, и щупальца для охоты. Перепуганная актиния (или актиния, которая втянула щупальца, потому что кого-то ест) похожа на шар. Для некоторых рыбок (например, рыбок-клоунов), ее стрекательные клетки безвредны. Жаль, конечно, что у нас, в Черном море, нет таких замечательных ярких актиний, как в других южных морях, но там вода солонее, поэтому и видов больше.

Медузы в Черном море – явление обычное. Небольшие, почти плоские медузки – это аурелии. Они парят в толще воды. Очень красивая медуза – корнерот: с великолепным «колоколом» и сложными щупальцами, корнерот похож то ли на особый парашют, то ли на удивительное архитектурное произведение. На глубине встречаются экземпляры до 40 см. Несмотря на то, что медузы на 98% состоят из воды, у них есть светочувствительные органы, органы равновесия и нервная система. Наверное, мы здорово действуем медузам на нервы (не меньше, чем они нам). Не стоит из-за этого выбрасывать их на берег. Медуза, которая медленно движется под водой, — фантастическое зрелище.