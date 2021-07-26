Адаптируемые насосы-измельчители

Использование канализационных станций
Канализационная станция используется в качестве основной дренажной системы. Под воздействием давления насоса отработанная жидкость направляется на более высокий уровень, и в результате отработанная жидкость под действием силы тяжести попадает в механизм очистки.
Использование оборудования для очистки сточных вод благотворно влияет на экологические показатели с точки зрения установки насосной станции. Подробные инструкции помогут вам обустроить насосную станцию своими руками.
Для предотвращения контакта обслуживающего персонала с отводимой жидкостью сточные воды транспортируются с использованием специальной системы изоляции.
Основные виды КНС
Размер домашнего SPS может варьироваться от маленького до большого. Поскольку такие системы могут быть расположены непосредственно за дренажным баком и могут сливать жидкость непосредственно в требуемом направлении (например, бытовая насосная станция Grundfos Sololift2), они также могут быть в виде емкостей для воды, копая десятки кубических метров горизонтально до уровня земли.
В дополнение к размеру SPS отличается многими другими параметрами:
- Типы установки: горизонтальный, вертикальный, автоматический насос SFA.
- Типы управления системой: дистанционный, автоматический, ручной.
Дистанционно. Данные мониторинга отправляются на панель дистанционного управления. Диспетчер принимает решения, которые необходимо принять.
Автоматически. Система очистки контролируется в непрерывном автоматическом режиме с использованием специальных датчиков, расположенных внутри или вблизи системы.
Персонал ручного обслуживания полностью контролирует оборудование и системы. Они контролируют наполнение бака.
Принцип работы
Схема насосной станции Основным принципом работы насосной системы канализации является образование сточных вод, а затем очистка сооружения. Также используйте насосные станции в чрезвычайных ситуациях.