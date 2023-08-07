Описание приготовления:
Красочная аджика из базилика обязательно удивит своим вкусом ваших родных и друзей. Все захотят узнать рецепт ее приготовления, но только вам решать — делиться им или нет! Храните аджику в холодильнике или на холоде, чтобы она не забродила.
Основной ингредиент: Базилик / Зелень Блюдо: Заготовки / Аджика
Состав / Ингредиенты:
- Базилик 1 Пучок (крупный)
- Чеснок 5 Зубчиков
- Перец острый 2 Штуки
- Соль 1/4 Чайных ложки
- Уксус 9% 1/2 Чайных ложки
- Масло растительное 100 Миллилитров
Количество порций 3
Калорийность
580 ккал
Калорийность
1 г
Белки
61 г
Жиры
6 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Аджика из базилика»
Подготовьте указанные ингредиенты. На крупный пучок зеленого базилика вам примерно понадобятся 4-5 крупных зубчиков чеснока и 2 мелких стручка острого перца.
С веточек базилика снимите листья и промойте в воде.
Очистите и промойте зубчики чеснока и острый перец от семян. Нарежьте слайсами чеснок, а перец — мелкими кубиками.
Выложите всю массу в чашу измельчителя и отпюрируйте примерно 3-4 минуты на пульсирующем режиме. Затем влейте растительное масло, уксус и всыпьте соль. Пробейте еще раз в течение 2-3 минут.
Выложите аджику из базилика в баночку или пищевой контейнер, поместите в холодильник для охлаждения. Если готовили ее на зиму, то заморозьте в пищевом контейнере в морозильной камере.