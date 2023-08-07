Описание приготовления:

Красочная аджика из базилика обязательно удивит своим вкусом ваших родных и друзей. Все захотят узнать рецепт ее приготовления, но только вам решать — делиться им или нет! Храните аджику в холодильнике или на холоде, чтобы она не забродила.

Основной ингредиент: Базилик / Зелень Блюдо: Заготовки / Аджика

Состав / Ингредиенты:

Базилик 1 Пучок (крупный)

Чеснок 5 Зубчиков

Перец острый 2 Штуки

Соль 1/4 Чайных ложки

Уксус 9% 1/2 Чайных ложки

Масло растительное 100 Миллилитров

Количество порций 3

Калорийность

580 ккал

Калорийность

1 г

Белки

61 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Аджика из базилика»

Подготовьте указанные ингредиенты. На крупный пучок зеленого базилика вам примерно понадобятся 4-5 крупных зубчиков чеснока и 2 мелких стручка острого перца.

С веточек базилика снимите листья и промойте в воде.

Очистите и промойте зубчики чеснока и острый перец от семян. Нарежьте слайсами чеснок, а перец — мелкими кубиками.

Выложите всю массу в чашу измельчителя и отпюрируйте примерно 3-4 минуты на пульсирующем режиме. Затем влейте растительное масло, уксус и всыпьте соль. Пробейте еще раз в течение 2-3 минут.

Выложите аджику из базилика в баночку или пищевой контейнер, поместите в холодильник для охлаждения. Если готовили ее на зиму, то заморозьте в пищевом контейнере в морозильной камере.