Аджика из острого перца и помидоров без варки на зиму – это полезный и очень пикантный продукт, который будет выигрышно смотреться на столе не только во время семейного обеда, но и на банкете. Такая закуска идеально дополнит мясные блюда и заменит покупные соусы с «серым составом». Для приготовления нам потребуются исключительно натуральные компоненты и некоторые добавки, которые есть под рукой у каждого кулинара.
Аджика из острого перца и помидоров без варки на зиму
Аджика из острого перца и помидоров без варки на зиму – это не совсем классическая заготовка, так как большинство кулинаров отдают предпочтение закуске, прошедшей тепловую обработку. Однако исключая варку, все компоненты сохраняют не только свой яркий вкус, но и полезные свойства.
Ингредиенты –+1 порц.
- Помидоры 2 кг
- Перец болгарский 1 кг
- Перец чили 4 шт.
- Чеснок 300 гр.
- Соль 1 ст.л.
- Зелень 1 пучок
- Сахар-песок 1 ст.л.
- Уксус столовый 9% 5 ст.л.
Шаги 10 мин.
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Как заготовить аджику из острого перца и помидоров без варки на зиму? Выкладываем на стол необходимые ингредиенты.
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Их промываем и обсушиваем. Очищаем чеснок и острый перец, томаты разрезаем на дольки.
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Складываем овощное ассорти в чашу блендера.
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Пробиваем ингредиенты до однородности.
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Дополняем пюре рубленой зеленью и солью – тщательно перемешиваем.
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Оставляем состав при комнатной температуре на 24-48 часов, а затем раскладываем по стерильным банкам и закрываем пластиковыми крышками – убираем в холодильник.
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Приятного аппетита!
Острая аджика с перцем и чесноком без варки на зиму
Острая аджика с перцем и чесноком без варки на зиму – это ароматный и очень вкусный продукт, который идеально дополнит ваш обед или ужин, состоящий из мяса либо птицы, а также дополнит любой гарнир. Такую аджику вкусно есть даже просто с ломтиком черного хлеба!
Время готовки – 30 мин.
Время приготовления – 25 мин.
Порции – 15.
Ингредиенты:
- Перец красный острый – 15 шт.
- Чеснок – 10 зуб.
- Масло подсолнечное – 2-3 ст.л.
- Соль – 1-1,5 ч.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Срезаем хвостики у перца и вычищаем семена с перегородками.
Шаг 2. Снимаем шелуху с зубцов чеснока.
Шаг 3. Мякоть перца пропускаем через мясорубку.
Шаг 4. Выкладываем кашицу в глубокую тарелку, добавляем чеснок, пропущенный через пресс.
Шаг 5. Солим.
Шаг 6. Сдабриваем растительным маслом и активно перемешиваем для равномерного распределения добавок.
Шаг 7. Перекладываем аджику в чистые и сухие банки, храним на полке холодильной камеры. Приятного аппетита!
Аджика с помидорами, болгарским и острым перцем на зиму
Аджика с помидорами, болгарским и острым перцем на зиму – это пикантная закуска, которая с легкостью разнообразит ваш привычный рацион и привнесет в ежедневное меню нечто совершенно новое и невероятно вкусное. И если раньше вы никогда не заготавливали овощи таким способом, то обязательно попробуйте!
Время готовки – 15 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 10.
Ингредиенты:
- Помидоры – 500 гр.
- Перец болгарский красный – 250 гр.
- Чеснок – 40-50 гр.
- Перец острый – 1-2 шт.
- Соль – ½ ст.л.
- Сахар-песок – 1 ст.л.
- Уксус столовый 9% – 1,5 ст.л.
- Кинза – 1 пучок.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Разрезаем томаты на 4 части и вычищаем семена, аналогично поступаем с болгарским и острым перцами. Снимаем шелуху с чеснока.
Шаг 2. Тщательно промываем кинзу и стряхиваем лишнюю влагу, мелко шинкуем.
Шаг 3. Сладкий и острый перцы, помидоры и чеснок превращаем в однородную массу в чаше блендера.
Шаг 4. Сдабриваем состав зеленью, солью, сахаром и уксусом – мешаем.
Шаг 5. Выкладываем ароматный продукт в стерильную банку и закрываем крышкой, перемещаем в холодильник. Приятного аппетита!
Сырая аджика из помидоров с перцем и хреном
Сырая аджика из помидоров с перцем и хреном – это в меру острая заготовка, которую можно использовать совершенного по-разному: этот продукт прекрасно подходит для маринования шашлыка, а также его можно подать к столу в качестве соуса к любому мясному кушанью.
Время готовки – 90 мин.
Время приготовления – 25 мин.
Порции – 12.
Ингредиенты:
- Помидоры – 2,5 кг.
- Перец болгарский – 500 гр.
- Перец острый – 3-5 шт.
- Корень хрена – 200 гр.
- Чеснок – 300 гр.
- Сахар-песок – 1 ст.
- Уксус столовый 9% – 200 мл.
- Соль – 2 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Сладкий и острый перцы разрезаем вдоль и избавляемся от семян и перегородок.
Шаг 2. Корень хрена очищаем от кожицы.
Шаг 3. Очищаем зубцы чеснока.
Шаг 4. Томаты режем на четвертинки и вырезаем место крепления плодоножки.
Шаг 5. Помещаем овощи в чашу кухонного комбайна.
Шаг 6. Взбиваем до однородного пюре и всыпаем соль с сахаром, вливаем уксус.
Шаг 7. Тщательно перемешиваем аджику и расфасовываем по банкам, храним под крышками на полке холодильной камеры. Приятного аппетита!
Острая аджика без варки с аспирином
Острая аджика без варки с аспирином – это уникальная заготовка, которая приятно удивит вас своим ярким и в меру острым вкусом, а также несравненным ароматом, перед которым невозможно устоять. Для сохранности свежести компонентов, нам потребуется аспирин и хранение исключительно в холодильной камере.
Время готовки – 20 мин.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 500 мл.
Ингредиенты:
- Чеснок – 1 головка.
- Помидоры – 500 гр.
- Перец острый – 3 шт.
- Соль – 3 ст.л. с горкой
- Аспирин – 2 таблетки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. В чашу блендера помещаем дольки вымытых томатов и пластины очищенного чеснока.
Шаг 2. Добавляем кольца горького перца и активно взбиваем овощи до однородной консистенции.
Шаг 3. Переливаем состав в миску и вмешиваем таблетки.
Шаг 4. Солим и хорошенько перемешиваем.
Шаг 5. Выкладываем пикантную аджику в банку и переносим в место хранения (холодильник либо прохладный погреб). Готовьте и получайте удовольствие!