Аджика из острого перца и помидоров без варки на зиму

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Аджика из острого перца и помидоров без варки на зиму – это полезный и очень пикантный продукт, который будет выигрышно смотреться на столе не только во время семейного обеда, но и на банкете. Такая закуска идеально дополнит мясные блюда и заменит покупные соусы с «серым составом». Для приготовления нам потребуются исключительно натуральные компоненты и некоторые добавки, которые есть под рукой у каждого кулинара.

Аджика из острого перца и помидоров без варки на зиму

Аджика из острого перца и помидоров без варки на зиму – это не совсем классическая заготовка, так как большинство кулинаров отдают предпочтение закуске, прошедшей тепловую обработку. Однако исключая варку, все компоненты сохраняют не только свой яркий вкус, но и полезные свойства.

Аджика из острого перца и помидоров без варки на зиму

Ингредиенты –+1 порц.

  • Помидоры 2 кг
  • Перец болгарский 1 кг
  • Перец чили 4 шт.
  • Чеснок 300 гр.
  • Соль 1 ст.л.
  • Зелень 1 пучок
  • Сахар-песок 1 ст.л.
  • Уксус столовый 9% 5 ст.л.

Шаги 10 мин.

  1. Аджика из острого перца и помидоров без варки на зиму

    Как заготовить аджику из острого перца и помидоров без варки на зиму? Выкладываем на стол необходимые ингредиенты.

  2. Аджика из острого перца и помидоров без варки на зиму

    Их промываем и обсушиваем. Очищаем чеснок и острый перец, томаты разрезаем на дольки.

  3. Аджика из острого перца и помидоров без варки на зиму

    Складываем овощное ассорти в чашу блендера.

  4. Аджика из острого перца и помидоров без варки на зиму

    Пробиваем ингредиенты до однородности.

  5. Аджика из острого перца и помидоров без варки на зиму

    Дополняем пюре рубленой зеленью и солью – тщательно перемешиваем.

  6. Аджика из острого перца и помидоров без варки на зиму

    Оставляем состав при комнатной температуре на 24-48 часов, а затем раскладываем по стерильным банкам и закрываем пластиковыми крышками – убираем в холодильник.

  7. Аджика из острого перца и помидоров без варки на зиму

    Приятного аппетита!

Острая аджика с перцем и чесноком без варки на зиму

Острая аджика с перцем и чесноком без варки на зиму – это ароматный и очень вкусный продукт, который идеально дополнит ваш обед или ужин, состоящий из мяса либо птицы, а также дополнит любой гарнир. Такую аджику вкусно есть даже просто с ломтиком черного хлеба!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 15.

Ингредиенты:

  • Перец красный острый – 15 шт.
  • Чеснок – 10 зуб.
  • Масло подсолнечное – 2-3 ст.л.
  • Соль – 1-1,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Срезаем хвостики у перца и вычищаем семена с перегородками.

Аджика из острого перца и помидоров без варки на зиму

Шаг 2. Снимаем шелуху с зубцов чеснока.

Аджика из острого перца и помидоров без варки на зиму

Шаг 3. Мякоть перца пропускаем через мясорубку.

Аджика из острого перца и помидоров без варки на зиму

Шаг 4. Выкладываем кашицу в глубокую тарелку, добавляем чеснок, пропущенный через пресс.

Аджика из острого перца и помидоров без варки на зиму

Шаг 5. Солим.

Аджика из острого перца и помидоров без варки на зиму

Шаг 6. Сдабриваем растительным маслом и активно перемешиваем для равномерного распределения добавок.

Аджика из острого перца и помидоров без варки на зиму

Шаг 7. Перекладываем аджику в чистые и сухие банки, храним на полке холодильной камеры. Приятного аппетита!

Аджика из острого перца и помидоров без варки на зиму

Аджика с помидорами, болгарским и острым перцем на зиму

Аджика с помидорами, болгарским и острым перцем на зиму – это пикантная закуска, которая с легкостью разнообразит ваш привычный рацион и привнесет в ежедневное меню нечто совершенно новое и невероятно вкусное. И если раньше вы никогда не заготавливали овощи таким способом, то обязательно попробуйте!

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

  • Помидоры – 500 гр.
  • Перец болгарский красный – 250 гр.
  • Чеснок – 40-50 гр.
  • Перец острый – 1-2 шт.
  • Соль – ½ ст.л.
  • Сахар-песок – 1 ст.л.
  • Уксус столовый 9% – 1,5 ст.л.
  • Кинза – 1 пучок.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Разрезаем томаты на 4 части и вычищаем семена, аналогично поступаем с болгарским и острым перцами. Снимаем шелуху с чеснока.

Аджика из острого перца и помидоров без варки на зиму

Шаг 2. Тщательно промываем кинзу и стряхиваем лишнюю влагу, мелко шинкуем.

Аджика из острого перца и помидоров без варки на зиму

Шаг 3. Сладкий и острый перцы, помидоры и чеснок превращаем в однородную массу в чаше блендера.

Аджика из острого перца и помидоров без варки на зиму

Шаг 4. Сдабриваем состав зеленью, солью, сахаром и уксусом – мешаем.

Аджика из острого перца и помидоров без варки на зиму

Шаг 5. Выкладываем ароматный продукт в стерильную банку и закрываем крышкой, перемещаем в холодильник. Приятного аппетита!

Аджика из острого перца и помидоров без варки на зиму

Сырая аджика из помидоров с перцем и хреном

Сырая аджика из помидоров с перцем и хреном – это в меру острая заготовка, которую можно использовать совершенного по-разному: этот продукт прекрасно подходит для маринования шашлыка, а также его можно подать к столу в качестве соуса к любому мясному кушанью.

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 12.

Ингредиенты:

  • Помидоры – 2,5 кг.
  • Перец болгарский – 500 гр.
  • Перец острый – 3-5 шт.
  • Корень хрена – 200 гр.
  • Чеснок – 300 гр.
  • Сахар-песок – 1 ст.
  • Уксус столовый 9% – 200 мл.
  • Соль – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сладкий и острый перцы разрезаем вдоль и избавляемся от семян и перегородок.

Аджика из острого перца и помидоров без варки на зиму

Шаг 2. Корень хрена очищаем от кожицы.

Аджика из острого перца и помидоров без варки на зиму

Шаг 3. Очищаем зубцы чеснока.

Аджика из острого перца и помидоров без варки на зиму

Шаг 4. Томаты режем на четвертинки и вырезаем место крепления плодоножки.

Аджика из острого перца и помидоров без варки на зиму

Шаг 5. Помещаем овощи в чашу кухонного комбайна.

Аджика из острого перца и помидоров без варки на зиму

Шаг 6. Взбиваем до однородного пюре и всыпаем соль с сахаром, вливаем уксус.

Аджика из острого перца и помидоров без варки на зиму

Шаг 7. Тщательно перемешиваем аджику и расфасовываем по банкам, храним под крышками на полке холодильной камеры. Приятного аппетита!

Аджика из острого перца и помидоров без варки на зиму

Острая аджика без варки с аспирином

Острая аджика без варки с аспирином – это уникальная заготовка, которая приятно удивит вас своим ярким и в меру острым вкусом, а также несравненным ароматом, перед которым невозможно устоять. Для сохранности свежести компонентов, нам потребуется аспирин и хранение исключительно в холодильной камере.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 500 мл.

Ингредиенты:

  • Чеснок – 1 головка.
  • Помидоры – 500 гр.
  • Перец острый – 3 шт.
  • Соль – 3 ст.л. с горкой
  • Аспирин – 2 таблетки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В чашу блендера помещаем дольки вымытых томатов и пластины очищенного чеснока.

Аджика из острого перца и помидоров без варки на зиму

Шаг 2. Добавляем кольца горького перца и активно взбиваем овощи до однородной консистенции.

Аджика из острого перца и помидоров без варки на зиму

Шаг 3. Переливаем состав в миску и вмешиваем таблетки.

Аджика из острого перца и помидоров без варки на зиму

Шаг 4. Солим и хорошенько перемешиваем.

Аджика из острого перца и помидоров без варки на зиму

Шаг 5. Выкладываем пикантную аджику в банку и переносим в место хранения (холодильник либо прохладный погреб). Готовьте и получайте удовольствие!

Аджика из острого перца и помидоров без варки на зиму

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