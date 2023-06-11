Аджика из острого перца и помидоров без варки на зиму – это полезный и очень пикантный продукт, который будет выигрышно смотреться на столе не только во время семейного обеда, но и на банкете. Такая закуска идеально дополнит мясные блюда и заменит покупные соусы с «серым составом». Для приготовления нам потребуются исключительно натуральные компоненты и некоторые добавки, которые есть под рукой у каждого кулинара.

Аджика из острого перца и помидоров без варки на зиму

Аджика из острого перца и помидоров без варки на зиму – это не совсем классическая заготовка, так как большинство кулинаров отдают предпочтение закуске, прошедшей тепловую обработку. Однако исключая варку, все компоненты сохраняют не только свой яркий вкус, но и полезные свойства.

Ингредиенты –+1 порц.

Помидоры 2 кг

Перец болгарский 1 кг

Перец чили 4 шт.

Чеснок 300 гр.

Соль 1 ст.л.

Зелень 1 пучок

Сахар-песок 1 ст.л.

Уксус столовый 9% 5 ст.л.

Шаги 10 мин.

Как заготовить аджику из острого перца и помидоров без варки на зиму? Выкладываем на стол необходимые ингредиенты. Их промываем и обсушиваем. Очищаем чеснок и острый перец, томаты разрезаем на дольки. Складываем овощное ассорти в чашу блендера. Пробиваем ингредиенты до однородности. Дополняем пюре рубленой зеленью и солью – тщательно перемешиваем. Оставляем состав при комнатной температуре на 24-48 часов, а затем раскладываем по стерильным банкам и закрываем пластиковыми крышками – убираем в холодильник. Приятного аппетита!

Острая аджика с перцем и чесноком без варки на зиму

Острая аджика с перцем и чесноком без варки на зиму – это ароматный и очень вкусный продукт, который идеально дополнит ваш обед или ужин, состоящий из мяса либо птицы, а также дополнит любой гарнир. Такую аджику вкусно есть даже просто с ломтиком черного хлеба!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 15.

Ингредиенты:

Перец красный острый – 15 шт.

Чеснок – 10 зуб.

Масло подсолнечное – 2-3 ст.л.

Соль – 1-1,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Срезаем хвостики у перца и вычищаем семена с перегородками.

Шаг 2. Снимаем шелуху с зубцов чеснока.

Шаг 3. Мякоть перца пропускаем через мясорубку.

Шаг 4. Выкладываем кашицу в глубокую тарелку, добавляем чеснок, пропущенный через пресс.

Шаг 5. Солим.

Шаг 6. Сдабриваем растительным маслом и активно перемешиваем для равномерного распределения добавок.

Шаг 7. Перекладываем аджику в чистые и сухие банки, храним на полке холодильной камеры. Приятного аппетита!

Аджика с помидорами, болгарским и острым перцем на зиму

Аджика с помидорами, болгарским и острым перцем на зиму – это пикантная закуска, которая с легкостью разнообразит ваш привычный рацион и привнесет в ежедневное меню нечто совершенно новое и невероятно вкусное. И если раньше вы никогда не заготавливали овощи таким способом, то обязательно попробуйте!

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

Помидоры – 500 гр.

Перец болгарский красный – 250 гр.

Чеснок – 40-50 гр.

Перец острый – 1-2 шт.

Соль – ½ ст.л.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Уксус столовый 9% – 1,5 ст.л.

Кинза – 1 пучок.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Разрезаем томаты на 4 части и вычищаем семена, аналогично поступаем с болгарским и острым перцами. Снимаем шелуху с чеснока.

Шаг 2. Тщательно промываем кинзу и стряхиваем лишнюю влагу, мелко шинкуем.

Шаг 3. Сладкий и острый перцы, помидоры и чеснок превращаем в однородную массу в чаше блендера.

Шаг 4. Сдабриваем состав зеленью, солью, сахаром и уксусом – мешаем.

Шаг 5. Выкладываем ароматный продукт в стерильную банку и закрываем крышкой, перемещаем в холодильник. Приятного аппетита!

Сырая аджика из помидоров с перцем и хреном

Сырая аджика из помидоров с перцем и хреном – это в меру острая заготовка, которую можно использовать совершенного по-разному: этот продукт прекрасно подходит для маринования шашлыка, а также его можно подать к столу в качестве соуса к любому мясному кушанью.

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 12.

Ингредиенты:

Помидоры – 2,5 кг.

Перец болгарский – 500 гр.

Перец острый – 3-5 шт.

Корень хрена – 200 гр.

Чеснок – 300 гр.

Сахар-песок – 1 ст.

Уксус столовый 9% – 200 мл.

Соль – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сладкий и острый перцы разрезаем вдоль и избавляемся от семян и перегородок.

Шаг 2. Корень хрена очищаем от кожицы.

Шаг 3. Очищаем зубцы чеснока.

Шаг 4. Томаты режем на четвертинки и вырезаем место крепления плодоножки.

Шаг 5. Помещаем овощи в чашу кухонного комбайна.

Шаг 6. Взбиваем до однородного пюре и всыпаем соль с сахаром, вливаем уксус.

Шаг 7. Тщательно перемешиваем аджику и расфасовываем по банкам, храним под крышками на полке холодильной камеры. Приятного аппетита!

Острая аджика без варки с аспирином

Острая аджика без варки с аспирином – это уникальная заготовка, которая приятно удивит вас своим ярким и в меру острым вкусом, а также несравненным ароматом, перед которым невозможно устоять. Для сохранности свежести компонентов, нам потребуется аспирин и хранение исключительно в холодильной камере.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 500 мл.

Ингредиенты:

Чеснок – 1 головка.

Помидоры – 500 гр.

Перец острый – 3 шт.

Соль – 3 ст.л. с горкой

Аспирин – 2 таблетки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В чашу блендера помещаем дольки вымытых томатов и пластины очищенного чеснока.

Шаг 2. Добавляем кольца горького перца и активно взбиваем овощи до однородной консистенции.

Шаг 3. Переливаем состав в миску и вмешиваем таблетки.

Шаг 4. Солим и хорошенько перемешиваем.

Шаг 5. Выкладываем пикантную аджику в банку и переносим в место хранения (холодильник либо прохладный погреб). Готовьте и получайте удовольствие!