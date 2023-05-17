Аджика из сливы на зиму – это интересная заготовка, которая ярко украсит полки вашей кладовой. Готовый продукт прекрасно дополнит горячие мясные или рыбные блюда. Есть много вариантов приготовления такой аджики. Лучшие кулинарные идеи мы собрали для вас в нашей подборке из пяти рецептов «Пальчики оближешь» с пошаговыми фотографиями.

Аджика из сливы на зиму «Пальчики оближешь»

Аджика из сливы на зиму «Пальчики оближешь» отличается насыщенным вкусом и интересным ароматом. Такое сочное угощение дополнит мясные и рыбные блюда. Также такое угощение можно просто есть с хлебом. Приготовить его совсем не сложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт.

Ингредиенты –+0.5 л.

Слива ½ кг

Помидоры ½ кг

Перец болгарский ½ кг

Перец чили 3 шт.

Чеснок 1 головка

Масло растительное 40 мл.

Уксус столовый 9% 1.5 ст.л.

Соль 1 ст.л.

Сахар-песок 1 ст.л.

Шаги 70 мин.

Для приготовления аджики из сливы на зиму «Пальчики оближешь» подготовим ингредиенты из списка. Все овощи хорошо промываем под водой. Помидоры освобождаем от плодоножек, разделываем на небольшие дольки. Укладываем в большую кастрюлю. Разделяем сливы на половинки, удаляем косточки. Плоды отправляем к помидорам. Болгарские перцы разделяем на половинки, удаляем семечки. Овощ также кладем в кастрюлю. Добавляем соль и сахар. Выкладываем сюда кусочки чеснока и острого перца. Поливаем продукты растительным маслом. Перебиваем содержимое погружным блендером. Ставим массу на плиту. Доводим до кипения и после томим на небольшом огне около 40 минут. В процессе содержимое периодически помешиваем. За пару минут до готовности вмешиваем столовый уксус. Переливаем в стерилизованную банку, закрываем крышкой. Даем полностью остыть. Аджика из сливы на зиму «Пальчики оближешь» готова. Убирайте заготовку на хранение.

Острая аджика из слив на зиму

Острая аджика из слив на зиму – это настоящая находка для любителей пикантных вкусов. Такое угощение запомнится своей яркой перчинкой и аппетитным внешним видом. Заготовка послужит отличным дополнением к горячим мясным и рыбным блюдам. Обязательно попробуйте!

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 1,5 л.

Ингредиенты:

Слива – 2 кг.

Перец острый – 3 шт.

Чеснок – 200 гр.

Соль – 20 гр.

Сахар – 200 гр.

Паста томатная – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Приготовим острую аджику из слив на зиму. Сперва подготовим нужные продукты, промоем их под водой. Чеснок очищаем от шелухи.

Шаг 2. Все подготовленные овощи пропускаем через мясорубку.

Шаг 3. Переливаем смесь в большую кастрюлю.

Шаг 4. Добавляем сюда томатную пасту, которая даст аппетитный насыщенный цвет заготовке. Высыпаем указанное количество соли и сахара.

Шаг 5. Хорошо вымешиваем массу и ставим на плиту.

Шаг 6. Доводим содержимое до кипения, часто помешивая.

Шаг 7. Уменьшаем огонь и закрываем заготовку крышкой. После томим около 20 минут. Периодически помешиваем.

Шаг 8. Спустя 10 минут варки массу можно попробовать и, при необходимости, добавляем соль или сахар.

Шаг 9. Стерилизуем банки и кипятим крышки. Наполняем банки горячей пикантной заготовкой.

Шаг 10. Наполняем их до самого верха.

Шаг 11. Закрываем наполненные емкости крышками. Переворачиваем вверх дном.

Шаг 12. Накрываем банки махровым полотенцем и даем полностью остыть.

Шаг 13. Острая аджика из слив на зиму готова. Можно уносить на хранение.

Аджика из слив «Ткемали» на зиму

Аджика из слив «Ткемали» на зиму порадует вас своим ярким вкусом, пикантностью и аппетитным внешним видом. Приготовить такое угощение совсем не сложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Разнообразьте домашнее меню интересной заготовкой.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

Слива – 1 кг.

Чеснок – 1 головка.

Вода – 0,5 ст.

Кинза – 15 веток.

Перец чили – 1 шт.

Соль – 3 ч.л.

Мята/мелисса – 10 веток.

Хмели-сунели – 2 ч.л.

Сахар – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Приготовить аджику из слив «Ткемали» на зиму под силу каждому. Первым делом подготовим все ингредиенты. Промываем плоды и зелень.

Шаг 2. Сливы надрезаем и удаляем из них косточки.

Шаг 3. Выкладываем сливы в кастрюлю и заливаем водой.

Шаг 4. Добавляем сахар, соль и ставим на плиту. Включаем умеренный огонь.

Шаг 5. Мелко рубим ножом зелень, чеснок и острый перец.

Шаг 6. Варим сливы после закипания 30 минут, после перебиваем погружным блендером.

Шаг 7. Добавляем сюда хмели-сунели.

Шаг 8. Выкладываем ранее измельченные продукты. Перемешиваем и варим еще 10 минут.

Шаг 9. Переливаем угощение в стерилизованную банку. Закрываем крышкой и даем полностью остыть.

Шаг 10. Аджика из слив «Ткемали» на зиму готова. Отправляйте на хранение в прохладное место.

Аджика из сливы без варки на зиму

Аджика из сливы без варки на зиму – это аппетитное дополнение к домашнему столу, которое отлично подходит для длительного хранения. В любое время года вы сможете подать к столу пикантную овощную заготовку. Для быстрого приготовления используйте проверенный рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 12 часов

Время приготовления – 30 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

Слива – 1 кг.

Перец болгарский – 1 кг.

Перец чили – 4 шт.

Чеснок – 200 гр.

Соль – 2 ст.л.

Сахар – 13 ст.л.

Паста томатная – 1 л.

Эссенция уксусная 70% – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рассказываем, как быстро приготовить аджику из сливы без варки на зиму. Сперва промываем сливы, разделяем их на половинки и извлекаем косточки.

Шаг 2. Болгарские перцы очищаем от семян и разделываем их на лепестки.

Шаг 3. Промываем острый перец, очищаем чеснок от шелухи.

Шаг 4. Все подготовленные ингредиенты прокручиваем через мясорубку.

Шаг 5. Все продукты прокручиваем в одну большую миску.

Шаг 6. Дополняем полученную массу томатной пастой. Хорошо перемешиваем.

Шаг 7. Высыпаем сюда соль и сахар.

Шаг 8. Вмешиваем в заготовку уксусную эссенцию. Отправляем заготовку в холодильник на 12 часов. После переливаем в банку, закрываем крышкой.

Шаг 9. Аджика из сливы без варки на зиму готова. Убирайте на хранение в холодильник.

Аджика из сливы и помидор на зиму

Аджика из сливы и помидоров на зиму – это сочное и невероятно интересное по вкусу угощение для вашего стола. Такая закуска разнообразит обеденный стол и дополнит многие горячие блюда. Для несложного приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 30 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

Слива – 1 кг.

Помидоры – 0,5 кг.

Чеснок – 3 головки.

Кинза молотая – 0,5 ч.л.

Хмели-сунели – 1 ч.л.

Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Соль – 1 ст.л.

Сахар – 2 ст.л.

Перец чили – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Начинаем приготовление аджики из сливы и помидоров на зиму. Помидоры хорошо промываем и прокручиваем через мясорубку. Полученную смесь выкладываем в глубокую миску.

Шаг 2. Очищенные от косточек сливы также прокручиваем через мясорубку. Выкладываем в томатную смесь.

Шаг 3. Отмеряем необходимое количество специй из списка.

Шаг 4. Выкладываем специи в общую массу. Сюда же высыпаем соль и сахар.

Шаг 5. Продавливаем зубчики чеснока. По вкусу добавляем измельченный острый перец.

Шаг 6. Варим массу 20 минут после закипания. В процессе постоянно помешиваем.

Шаг 7. Переливаем заготовку в стерилизованную банку. Закрываем крышкой, переворачиваем вверх дном, накрываем полотенцем и оставляем до полного остывания.

Шаг 8. Аджика из сливы и помидоров на зиму готова. Уносите угощение на хранение в прохладное место.