Аджика из сливы на зиму

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Аджика из сливы на зиму – это интересная заготовка, которая ярко украсит полки вашей кладовой. Готовый продукт прекрасно дополнит горячие мясные или рыбные блюда. Есть много вариантов приготовления такой аджики. Лучшие кулинарные идеи мы собрали для вас в нашей подборке из пяти рецептов «Пальчики оближешь» с пошаговыми фотографиями.

Аджика из сливы на зиму «Пальчики оближешь»

Аджика из сливы на зиму «Пальчики оближешь» отличается насыщенным вкусом и интересным ароматом. Такое сочное угощение дополнит мясные и рыбные блюда. Также такое угощение можно просто есть с хлебом. Приготовить его совсем не сложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт.

Аджика из сливы на зиму

Ингредиенты –+0.5 л.

  • Слива ½ кг
  • Помидоры ½ кг
  • Перец болгарский ½ кг
  • Перец чили 3 шт.
  • Чеснок 1 головка
  • Масло растительное 40 мл.
  • Уксус столовый 9% 1.5 ст.л.
  • Соль 1 ст.л.
  • Сахар-песок 1 ст.л.

Шаги 70 мин.

  1. Аджика из сливы на зиму

    Для приготовления аджики из сливы на зиму «Пальчики оближешь» подготовим ингредиенты из списка.

  2. Аджика из сливы на зиму

    Все овощи хорошо промываем под водой.

  3. Аджика из сливы на зиму

    Помидоры освобождаем от плодоножек, разделываем на небольшие дольки. Укладываем в большую кастрюлю.

  4. Аджика из сливы на зиму

    Разделяем сливы на половинки, удаляем косточки. Плоды отправляем к помидорам.

  5. Аджика из сливы на зиму

    Болгарские перцы разделяем на половинки, удаляем семечки. Овощ также кладем в кастрюлю.

  6. Аджика из сливы на зиму

    Добавляем соль и сахар.

  7. Аджика из сливы на зиму

    Выкладываем сюда кусочки чеснока и острого перца.

  8. Аджика из сливы на зиму

    Поливаем продукты растительным маслом.

  9. Аджика из сливы на зиму

    Перебиваем содержимое погружным блендером.

  10. Аджика из сливы на зиму

    Ставим массу на плиту. Доводим до кипения и после томим на небольшом огне около 40 минут. В процессе содержимое периодически помешиваем.

  11. Аджика из сливы на зиму

    За пару минут до готовности вмешиваем столовый уксус. Переливаем в стерилизованную банку, закрываем крышкой. Даем полностью остыть.

  12. Аджика из сливы на зиму

    Аджика из сливы на зиму «Пальчики оближешь» готова. Убирайте заготовку на хранение.

Острая аджика из слив на зиму

Острая аджика из слив на зиму – это настоящая находка для любителей пикантных вкусов. Такое угощение запомнится своей яркой перчинкой и аппетитным внешним видом. Заготовка послужит отличным дополнением к горячим мясным и рыбным блюдам. Обязательно попробуйте!

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 1,5 л.

Ингредиенты:

  • Слива – 2 кг.
  • Перец острый – 3 шт.
  • Чеснок – 200 гр.
  • Соль – 20 гр.
  • Сахар – 200 гр.
  • Паста томатная – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Приготовим острую аджику из слив на зиму. Сперва подготовим нужные продукты, промоем их под водой. Чеснок очищаем от шелухи.

Аджика из сливы на зиму

Шаг 2. Все подготовленные овощи пропускаем через мясорубку.

Аджика из сливы на зиму

Шаг 3. Переливаем смесь в большую кастрюлю.

Аджика из сливы на зиму

Шаг 4. Добавляем сюда томатную пасту, которая даст аппетитный насыщенный цвет заготовке. Высыпаем указанное количество соли и сахара.

Аджика из сливы на зиму

Шаг 5. Хорошо вымешиваем массу и ставим на плиту.

Аджика из сливы на зиму

Шаг 6. Доводим содержимое до кипения, часто помешивая.

Аджика из сливы на зиму

Шаг 7. Уменьшаем огонь и закрываем заготовку крышкой. После томим около 20 минут. Периодически помешиваем.

Аджика из сливы на зиму

Шаг 8. Спустя 10 минут варки массу можно попробовать и, при необходимости, добавляем соль или сахар.

Аджика из сливы на зиму

Шаг 9. Стерилизуем банки и кипятим крышки. Наполняем банки горячей пикантной заготовкой.

Аджика из сливы на зиму

Шаг 10. Наполняем их до самого верха.

Аджика из сливы на зиму

Шаг 11. Закрываем наполненные емкости крышками. Переворачиваем вверх дном.

Аджика из сливы на зиму

Шаг 12. Накрываем банки махровым полотенцем и даем полностью остыть.

Аджика из сливы на зиму

Шаг 13. Острая аджика из слив на зиму готова. Можно уносить на хранение.

Аджика из сливы на зиму

Аджика из слив «Ткемали» на зиму

Аджика из слив «Ткемали» на зиму порадует вас своим ярким вкусом, пикантностью и аппетитным внешним видом. Приготовить такое угощение совсем не сложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Разнообразьте домашнее меню интересной заготовкой.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

  • Слива – 1 кг.
  • Чеснок – 1 головка.
  • Вода – 0,5 ст.
  • Кинза – 15 веток.
  • Перец чили – 1 шт.
  • Соль – 3 ч.л.
  • Мята/мелисса – 10 веток.
  • Хмели-сунели – 2 ч.л.
  • Сахар – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Приготовить аджику из слив «Ткемали» на зиму под силу каждому. Первым делом подготовим все ингредиенты. Промываем плоды и зелень.

Аджика из сливы на зиму

Шаг 2. Сливы надрезаем и удаляем из них косточки.

Аджика из сливы на зиму

Шаг 3. Выкладываем сливы в кастрюлю и заливаем водой.

Аджика из сливы на зиму

Шаг 4. Добавляем сахар, соль и ставим на плиту. Включаем умеренный огонь.

Аджика из сливы на зиму

Шаг 5. Мелко рубим ножом зелень, чеснок и острый перец.

Аджика из сливы на зиму

Шаг 6. Варим сливы после закипания 30 минут, после перебиваем погружным блендером.

Аджика из сливы на зиму

Шаг 7. Добавляем сюда хмели-сунели.

Аджика из сливы на зиму

Шаг 8. Выкладываем ранее измельченные продукты. Перемешиваем и варим еще 10 минут.

Аджика из сливы на зиму

Шаг 9. Переливаем угощение в стерилизованную банку. Закрываем крышкой и даем полностью остыть.

Аджика из сливы на зиму

Шаг 10. Аджика из слив «Ткемали» на зиму готова. Отправляйте на хранение в прохладное место.

Аджика из сливы на зиму

Аджика из сливы без варки на зиму

Аджика из сливы без варки на зиму – это аппетитное дополнение к домашнему столу, которое отлично подходит для длительного хранения. В любое время года вы сможете подать к столу пикантную овощную заготовку. Для быстрого приготовления используйте проверенный рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 12 часов

Время приготовления – 30 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

  • Слива – 1 кг.
  • Перец болгарский – 1 кг.
  • Перец чили – 4 шт.
  • Чеснок – 200 гр.
  • Соль – 2 ст.л.
  • Сахар – 13 ст.л.
  • Паста томатная – 1 л.
  • Эссенция уксусная 70% – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рассказываем, как быстро приготовить аджику из сливы без варки на зиму. Сперва промываем сливы, разделяем их на половинки и извлекаем косточки.

Аджика из сливы на зиму

Шаг 2. Болгарские перцы очищаем от семян и разделываем их на лепестки.

Аджика из сливы на зиму

Шаг 3. Промываем острый перец, очищаем чеснок от шелухи.

Аджика из сливы на зиму

Шаг 4. Все подготовленные ингредиенты прокручиваем через мясорубку.

Аджика из сливы на зиму

Шаг 5. Все продукты прокручиваем в одну большую миску.

Аджика из сливы на зиму

Шаг 6. Дополняем полученную массу томатной пастой. Хорошо перемешиваем.

Аджика из сливы на зиму

Шаг 7. Высыпаем сюда соль и сахар.

Аджика из сливы на зиму

Шаг 8. Вмешиваем в заготовку уксусную эссенцию. Отправляем заготовку в холодильник на 12 часов. После переливаем в банку, закрываем крышкой.

Аджика из сливы на зиму

Шаг 9. Аджика из сливы без варки на зиму готова. Убирайте на хранение в холодильник.

Аджика из сливы на зиму

Аджика из сливы и помидор на зиму

Аджика из сливы и помидоров на зиму – это сочное и невероятно интересное по вкусу угощение для вашего стола. Такая закуска разнообразит обеденный стол и дополнит многие горячие блюда. Для несложного приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 30 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

  • Слива – 1 кг.
  • Помидоры – 0,5 кг.
  • Чеснок – 3 головки.
  • Кинза молотая – 0,5 ч.л.
  • Хмели-сунели – 1 ч.л.
  • Перец черный молотый – 0,5 ч.л.
  • Соль – 1 ст.л.
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Перец чили – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Начинаем приготовление аджики из сливы и помидоров на зиму. Помидоры хорошо промываем и прокручиваем через мясорубку. Полученную смесь выкладываем в глубокую миску.

Аджика из сливы на зиму

Шаг 2. Очищенные от косточек сливы также прокручиваем через мясорубку. Выкладываем в томатную смесь.

Аджика из сливы на зиму

Шаг 3. Отмеряем необходимое количество специй из списка.

Аджика из сливы на зиму

Шаг 4. Выкладываем специи в общую массу. Сюда же высыпаем соль и сахар.

Аджика из сливы на зиму

Шаг 5. Продавливаем зубчики чеснока. По вкусу добавляем измельченный острый перец.

Аджика из сливы на зиму

Шаг 6. Варим массу 20 минут после закипания. В процессе постоянно помешиваем.

Аджика из сливы на зиму

Шаг 7. Переливаем заготовку в стерилизованную банку. Закрываем крышкой, переворачиваем вверх дном, накрываем полотенцем и оставляем до полного остывания.

Аджика из сливы на зиму

Шаг 8. Аджика из сливы и помидоров на зиму готова. Уносите угощение на хранение в прохладное место.

Аджика из сливы на зиму

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