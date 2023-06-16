Аджика с томатной пастой на зиму

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Аджика с томатной пастой на зиму — это универсальный соус к мясным и рыбным блюдам. Приготовить аджику не составит труда. Некоторые варианты из подборки вообще не требуют термической обработки, что значительно экономит время. С рецептами справится без преувеличения любой. Острое дополнение к домашней еде навсегда отобьет желание использовать магазинные соусы. Количество компонентов и их пропорции можно с легкостью подстраивать под себя.

Аджика из болгарского перца с томатной пастой на зиму

Аджика из болгарского перца с томатной пастой на зиму выходит довольно острой. Но и смысл соуса в том, чтобы усилить вкус любимых блюд. Элементарный рецепт не доставит хлопот даже начинающему кулинару. Все максимально доступно и понятно описано в рецептуре, ошибиться просто невозможно.

Аджика с томатной пастой на зиму

Ингредиенты –+1 порц.

  • Перец чили 5 шт.
  • Перец болгарский 1 кг
  • Петрушка 1 пучок
  • Соль 2 ст.л.
  • Укроп 1 пучок
  • Чеснок 3 головки
  • Кинза 1 пучок
  • Сахар-песок 100 гр.
  • Томатная паста 500 гр.
  • Уксус столовый 9% 2 дес.л.
  • Масло подсолнечное ½ ст.

Шаги 60 мин.

  1. Аджика с томатной пастой на зиму

    Как заготовить аджику с томатной пастой на зиму? Промываем банки и закрутки, ставим стерилизоваться. Вымытые банки прокаливаем в духовом шкафу или прогреваем на водяной бане. Винтовые закрутки кипятим.

  2. Аджика с томатной пастой на зиму

    Подготавливаем компоненты. Берем по щедрому пучку укропа, петрушки и кинзы. Замачиваем в воде, чтобы избавиться от загрязнений. Споласкиваем. Жгучий и болгарский перцы ополаскиваем и вытираем. Разделив чесночные головки на дольки, очищаем.

  3. Аджика с томатной пастой на зиму

    Собираем электромясорубку или ручной агрегат. Болгарский перец освобождаем от семенной коробки, режем на куски. Жгучий перец избавляем от хвостиков. Прокручиваем компоненты.

  4. Аджика с томатной пастой на зиму

    Выливаем заготовку в таз или во вместительную емкость. Сдабриваем уксусной кислотой и сахарным песком. Солим и хорошо размешиваем.

  5. Аджика с томатной пастой на зиму

    Пучки ароматных трав мелко рубим. Высыпаем к перекрученной массе и приправляем качественной томатной пастой с натуральным составом. Вымешиваем соус и даем настояться полчаса. Прокаливаем на сковороде растительное масло и вливаем в настоявшуюся душистую смесь. Размешиваем.

  6. Аджика с томатной пастой на зиму

    Разливаем соус по простерилизованным банкам и герметично закупориваем. Размещаем в холодильнике.

  7. Аджика с томатной пастой на зиму

    Соус подаем с пельменями или макаронами. Приправляем жареное или запеченное мясо или используем так, как нравится. Приятного аппетита!

Аджика из кабачков с томатной пастой

Аджика из кабачков с томатной пастой получается более нежной в отличие от предыдущего варианта. Кабачки добавляют в различные блюда. Овощ хорош тем, что имеет нейтральный вкус. Приправа средней остроты дополняет различные блюда. Домашняя пища с ароматным соусом обретает новый вкус.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

  • Кабачки очищенные – 1 кг.
  • Перец болгарский – 1 шт.
  • Соль – 13 гр.
  • Сахар-песок – 40 гр.
  • Чеснок – 30 гр.
  • Паста томатная – 100 гр.
  • Масло растительное – 80 мл.
  • Уксус столовый 9% – 30 мл.
  • Красный молотый перец – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сладкий перец ополаскиваем и вырезаем семенную коробку. Разрезаем на части. Промытые кабачки освобождаем от кожуры, снимая экономкой. Крупные плоды избавляем от жестких семечек и волокнистой части (скоблим сердцевину ложкой).

Аджика с томатной пастой на зиму

Шаг 2. Компоненты перемалываем мясорубкой. Перекладываем в глубокую емкость.

Аджика с томатной пастой на зиму

Шаг 3. К содержимому кастрюли вливаем растительное масло без запаха. Сыплем сахарный песок, красный перец и солим. Сдабриваем томатной пастой. Хорошо вымешиваем. Количество пряностей определяем в зависимости от желаемого результата.

Аджика с томатной пастой на зиму

Шаг 4. Размещаем на плите, установив среднее пламя. Доведя до закипания, минимизируем нагрев. Провариваем 50 минут при регулярном помешивании.

Аджика с томатной пастой на зиму

Шаг 5. Через 50 минут сдабриваем заготовку пропущенным через чесночницу чесноком и уксусом. Размешав и прокипятив 10 минут, выключаем газ. На этом этапе при необходимости балансируем вкус.

Аджика с томатной пастой на зиму

Шаг 6. Баночки вымываем и прогреваем. Заполняем стерилизованные банки аджикой, придерживая прихватками, и завинчиваем стерильными закрутками. Осматриваем, не подтекает ли соус.

Аджика с томатной пастой на зиму

Шаг 7. Ставим заготовку на крышку или укладываем на бочок, прикрываем пледом. Выдерживаем до окончательного остывания консервации.

Аджика с томатной пастой на зиму

Шаг 8. Подписываем закатку, чтобы не перепутать с другой консервацией, не забываем указать год, и переносим в кладовку. Применяем консервацию по усмотрению – в качестве соуса, закуски или маринада. После вскрытия обязательно храним в холоде, чтобы приправа не забродила. Приятного аппетита!

Аджика с томатной пастой на зиму

Аджика с томатной пастой без варки

Аджика с томатной пастой без варки – вкусный и довольно острый соус, который придется по вкусу не всем. Насыщенный чесночный вкус, конечно, пользуется популярностью среди мужской половины. Но следует помнить, что все люди разные. На вкус и цвет, как говорится. Поэтому заранее предупредите гостей. Может, кому-то острое противопоказано.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

  • Болгарский перец – 500 гр.
  • Петрушка – 500 гр.
  • Соль – 10 ч.л.
  • Сахар-песок – 15 ч.л.
  • Чеснок – 250 гр.
  • Уксус столовый 9% – 2,5 ч.л.
  • Масло растительное – 15 ст.л.
  • Паста томатная – 1 кг.
  • Черный перец – 0,5 ч.л.
  • Красный жгучий перец – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Берем петрушку вместе с корнями, удаляем подвядшие и пожелтевшие веточки. Споласкиваем зелень. Корешки зачищаем и ополаскиваем. Банки небольшого размера погружаем в мыльный раствор, выдерживаем какое-то время. Промываем ершиком и смываем под краном. Крышки забрасываем в кипящую воду. Сверху размещаем банки и прогреваем над паром.

Аджика с томатной пастой на зиму

Шаг 2. Предварительно вымытый болгарский перец разрезаем вдоль, срезаем перепонки и вычищаем семечки. Ополаскиваем и стряхиваем воду.

Аджика с томатной пастой на зиму

Шаг 3. Чесночные зубки освобождаем от шелухи и промываем.

Аджика с томатной пастой на зиму

Шаг 4. Прокручиваем компоненты с помощью кухонной техники. Выливаем в миску. Приправляем томатной пастой, солью и перцем,  уравновешиваем вкус сахаром. Если паста кислит, сахара понадобится больше. Специи подсыпаем понемногу, пробуем и доводим до желаемого результата.

Аджика с томатной пастой на зиму

Шаг 5. Сдабриваем ароматную смесь растительным маслом и уксусом. Вымешиваем заготовку. Если есть время,  оставляем аджику настояться.

Аджика с томатной пастой на зиму

Шаг 6. Пахучую приправу распределяем по простерилизованным банкам и закупориваем стерильными сухими крышками-закрутками. Переносим в холодильник. Сырую заготовку обязательно храним в холоде. Используем по востребованию. Приятного аппетита!

Аджика с томатной пастой на зиму

Аджика с томатной пастой и острым перцем

Аджика с томатной пастой и острым перцем – опасная закуска. С одной стороны, потому, что среди любителей острого исчезает моментально. А с другой стороны – что подходит не всем. Детям и тем, у кого проблемы с пищеварением, точно она противопоказана. А в остальном – это просто объедение. Готовится просто и быстро, а исчезает – оглянуться не успеете.

Время готовки – 1 ч. 10 мин.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 10

Ингредиенты:

  • Болгарский перец – 250 гр.
  • Красный жгучий перец – 250 гр.
  • Соль – 5 гр.
  • Чеснок – 10 гр.
  • Лук репчатый – 120 гр.
  • Масло подсолнечное – 30 мл.
  • Кинза – 20 гр.
  • Молотый кориандр – 0,5 ч.л.
  • Томатная паста – 30 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем компоненты. Тщательно промываем сладкий и жгучий перцы. Подготавливаем банки – промываем их вместе с закрутками и стерилизуем.

Аджика с томатной пастой на зиму

Шаг 2. С чеснока и луковиц счищаем шелуху и ополаскиваем. Сладкий и жгучий перцы освобождаем от внутренностей. Промытую кинзу мелко рубим. Если нравится приправа поострее, жгучий перец не нужно избавлять от семян.

Аджика с томатной пастой на зиму

Шаг 3. Перемалываем перчинки, лук и чеснок по отдельности. В раскаленное растительное масло выливаем луковую массу. Обжарив, отправляем измельченный чеснок. Помешивая, слегка обжариваем. Выливаем измельченные перцы и провариваем четверть часа. Кладем томатную пасту, приправляем солью и кориандром. Забрасываем кинзу и готовим еще треть часа.

Аджика с томатной пастой на зиму

Шаг 4. Разливаем аджику по простерилизованным банкам. Герметично закручиваем и переворачиваем на крышку. Накрываем пледом и ждем остывания. Храним в прохладном помещении.

Аджика с томатной пастой на зиму

Шаг 5. Сдабриваем аджикой сваренные пельмени и дегустируем приправу. Приятного аппетита!

Аджика с томатной пастой на зиму

Аджика с петрушкой и томатной пастой

Аджика с петрушкой и томатной пастой готовится элементарно. Компоненты измельчаются и смешиваются. Дольше идет предварительная подготовка, а в остальном – рецепт до безобразия простой. Ароматный соус подходит к любой пищи. Если используете магазинный кетчуп чили, ознакомившись с рецептом, раз и навсегда забудете о покупках. Домашняя аджика не потерпит конкурентов.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

  • Острый перец стручковый – 2-3 шт.
  • Петрушка – 1 пучок.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Укроп – 1 пучок.
  • Чеснок – 1 головка.
  • Томатная паста – 270 гр.
  • Лук репчатый – ¼ шт.
  • Кинза – 1 пучок.
  • Сахар-песок – 1 ч.л.
  • Уксус виноградный – 1 ст.л.
  • Масло растительное – 1 ст.л.
  • Вода – 2-3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем острый перец и душистые травы. Детально ополаскиваем компоненты, удаляя пожелтевшие веточки, не забываем обсушить.

Аджика с томатной пастой на зиму

Шаг 2. Рубим ароматные травы. С чеснока и лука счищаем шелуху. Разрезаем на сегменты. Отрезаем от перчинок хвостики, разрезаем плоды на кружочки. Количество чеснока и жгучего перца контролируем в зависимости от желаемого результата.

Аджика с томатной пастой на зиму

Шаг 3. Выгружаем компоненты в емкость измельчителя и перебиваем. Электроприбор при необходимости заменяем механической мясорубкой. В этом случае перемалываем ингредиенты дважды.

Аджика с томатной пастой на зиму

Шаг 4. Выгружаем нарезку в подходящую емкость. Солим, сдабриваем сахаром. Если паста довольно кислая, сахара понадобится больше. Регулируем вкус самостоятельно. Наливаем растительное масло, воду и виноградный уксус (можно заменить яблочным или 9% консервантом). Пропорции воды зависят от желаемой густоты и консистенции томатной пасты.

Аджика с томатной пастой на зиму

Шаг 5. Выгружаем пасту. Доводим до однородности. Стеклянные емкости стерилизуем вместе с закрутками.

Аджика с томатной пастой на зиму

Шаг 6. Аджику раскладываем по стерильным баночкам небольшого объема, закупориваем и помещаем в холод. Приправляем аджикой любимую пищу. Приятного аппетита!

Аджика с томатной пастой на зиму

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