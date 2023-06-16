Аджика с томатной пастой на зиму — это универсальный соус к мясным и рыбным блюдам. Приготовить аджику не составит труда. Некоторые варианты из подборки вообще не требуют термической обработки, что значительно экономит время. С рецептами справится без преувеличения любой. Острое дополнение к домашней еде навсегда отобьет желание использовать магазинные соусы. Количество компонентов и их пропорции можно с легкостью подстраивать под себя.

Аджика из болгарского перца с томатной пастой на зиму

Аджика из болгарского перца с томатной пастой на зиму выходит довольно острой. Но и смысл соуса в том, чтобы усилить вкус любимых блюд. Элементарный рецепт не доставит хлопот даже начинающему кулинару. Все максимально доступно и понятно описано в рецептуре, ошибиться просто невозможно.

Ингредиенты –+1 порц.

Перец чили 5 шт.

Перец болгарский 1 кг

Петрушка 1 пучок

Соль 2 ст.л.

Укроп 1 пучок

Чеснок 3 головки

Кинза 1 пучок

Сахар-песок 100 гр.

Томатная паста 500 гр.

Уксус столовый 9% 2 дес.л.

Масло подсолнечное ½ ст.

Шаги 60 мин.

Как заготовить аджику с томатной пастой на зиму? Промываем банки и закрутки, ставим стерилизоваться. Вымытые банки прокаливаем в духовом шкафу или прогреваем на водяной бане. Винтовые закрутки кипятим. Подготавливаем компоненты. Берем по щедрому пучку укропа, петрушки и кинзы. Замачиваем в воде, чтобы избавиться от загрязнений. Споласкиваем. Жгучий и болгарский перцы ополаскиваем и вытираем. Разделив чесночные головки на дольки, очищаем. Собираем электромясорубку или ручной агрегат. Болгарский перец освобождаем от семенной коробки, режем на куски. Жгучий перец избавляем от хвостиков. Прокручиваем компоненты. Выливаем заготовку в таз или во вместительную емкость. Сдабриваем уксусной кислотой и сахарным песком. Солим и хорошо размешиваем. Пучки ароматных трав мелко рубим. Высыпаем к перекрученной массе и приправляем качественной томатной пастой с натуральным составом. Вымешиваем соус и даем настояться полчаса. Прокаливаем на сковороде растительное масло и вливаем в настоявшуюся душистую смесь. Размешиваем. Разливаем соус по простерилизованным банкам и герметично закупориваем. Размещаем в холодильнике. Соус подаем с пельменями или макаронами. Приправляем жареное или запеченное мясо или используем так, как нравится. Приятного аппетита!

Аджика из кабачков с томатной пастой

Аджика из кабачков с томатной пастой получается более нежной в отличие от предыдущего варианта. Кабачки добавляют в различные блюда. Овощ хорош тем, что имеет нейтральный вкус. Приправа средней остроты дополняет различные блюда. Домашняя пища с ароматным соусом обретает новый вкус.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Кабачки очищенные – 1 кг.

Перец болгарский – 1 шт.

Соль – 13 гр.

Сахар-песок – 40 гр.

Чеснок – 30 гр.

Паста томатная – 100 гр.

Масло растительное – 80 мл.

Уксус столовый 9% – 30 мл.

Красный молотый перец – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сладкий перец ополаскиваем и вырезаем семенную коробку. Разрезаем на части. Промытые кабачки освобождаем от кожуры, снимая экономкой. Крупные плоды избавляем от жестких семечек и волокнистой части (скоблим сердцевину ложкой).

Шаг 2. Компоненты перемалываем мясорубкой. Перекладываем в глубокую емкость.

Шаг 3. К содержимому кастрюли вливаем растительное масло без запаха. Сыплем сахарный песок, красный перец и солим. Сдабриваем томатной пастой. Хорошо вымешиваем. Количество пряностей определяем в зависимости от желаемого результата.

Шаг 4. Размещаем на плите, установив среднее пламя. Доведя до закипания, минимизируем нагрев. Провариваем 50 минут при регулярном помешивании.

Шаг 5. Через 50 минут сдабриваем заготовку пропущенным через чесночницу чесноком и уксусом. Размешав и прокипятив 10 минут, выключаем газ. На этом этапе при необходимости балансируем вкус.

Шаг 6. Баночки вымываем и прогреваем. Заполняем стерилизованные банки аджикой, придерживая прихватками, и завинчиваем стерильными закрутками. Осматриваем, не подтекает ли соус.

Шаг 7. Ставим заготовку на крышку или укладываем на бочок, прикрываем пледом. Выдерживаем до окончательного остывания консервации.

Шаг 8. Подписываем закатку, чтобы не перепутать с другой консервацией, не забываем указать год, и переносим в кладовку. Применяем консервацию по усмотрению – в качестве соуса, закуски или маринада. После вскрытия обязательно храним в холоде, чтобы приправа не забродила. Приятного аппетита!

Аджика с томатной пастой без варки

Аджика с томатной пастой без варки – вкусный и довольно острый соус, который придется по вкусу не всем. Насыщенный чесночный вкус, конечно, пользуется популярностью среди мужской половины. Но следует помнить, что все люди разные. На вкус и цвет, как говорится. Поэтому заранее предупредите гостей. Может, кому-то острое противопоказано.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Болгарский перец – 500 гр.

Петрушка – 500 гр.

Соль – 10 ч.л.

Сахар-песок – 15 ч.л.

Чеснок – 250 гр.

Уксус столовый 9% – 2,5 ч.л.

Масло растительное – 15 ст.л.

Паста томатная – 1 кг.

Черный перец – 0,5 ч.л.

Красный жгучий перец – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Берем петрушку вместе с корнями, удаляем подвядшие и пожелтевшие веточки. Споласкиваем зелень. Корешки зачищаем и ополаскиваем. Банки небольшого размера погружаем в мыльный раствор, выдерживаем какое-то время. Промываем ершиком и смываем под краном. Крышки забрасываем в кипящую воду. Сверху размещаем банки и прогреваем над паром.

Шаг 2. Предварительно вымытый болгарский перец разрезаем вдоль, срезаем перепонки и вычищаем семечки. Ополаскиваем и стряхиваем воду.

Шаг 3. Чесночные зубки освобождаем от шелухи и промываем.

Шаг 4. Прокручиваем компоненты с помощью кухонной техники. Выливаем в миску. Приправляем томатной пастой, солью и перцем, уравновешиваем вкус сахаром. Если паста кислит, сахара понадобится больше. Специи подсыпаем понемногу, пробуем и доводим до желаемого результата.

Шаг 5. Сдабриваем ароматную смесь растительным маслом и уксусом. Вымешиваем заготовку. Если есть время, оставляем аджику настояться.

Шаг 6. Пахучую приправу распределяем по простерилизованным банкам и закупориваем стерильными сухими крышками-закрутками. Переносим в холодильник. Сырую заготовку обязательно храним в холоде. Используем по востребованию. Приятного аппетита!

Аджика с томатной пастой и острым перцем

Аджика с томатной пастой и острым перцем – опасная закуска. С одной стороны, потому, что среди любителей острого исчезает моментально. А с другой стороны – что подходит не всем. Детям и тем, у кого проблемы с пищеварением, точно она противопоказана. А в остальном – это просто объедение. Готовится просто и быстро, а исчезает – оглянуться не успеете.

Время готовки – 1 ч. 10 мин.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 10

Ингредиенты:

Болгарский перец – 250 гр.

Красный жгучий перец – 250 гр.

Соль – 5 гр.

Чеснок – 10 гр.

Лук репчатый – 120 гр.

Масло подсолнечное – 30 мл.

Кинза – 20 гр.

Молотый кориандр – 0,5 ч.л.

Томатная паста – 30 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем компоненты. Тщательно промываем сладкий и жгучий перцы. Подготавливаем банки – промываем их вместе с закрутками и стерилизуем.

Шаг 2. С чеснока и луковиц счищаем шелуху и ополаскиваем. Сладкий и жгучий перцы освобождаем от внутренностей. Промытую кинзу мелко рубим. Если нравится приправа поострее, жгучий перец не нужно избавлять от семян.

Шаг 3. Перемалываем перчинки, лук и чеснок по отдельности. В раскаленное растительное масло выливаем луковую массу. Обжарив, отправляем измельченный чеснок. Помешивая, слегка обжариваем. Выливаем измельченные перцы и провариваем четверть часа. Кладем томатную пасту, приправляем солью и кориандром. Забрасываем кинзу и готовим еще треть часа.

Шаг 4. Разливаем аджику по простерилизованным банкам. Герметично закручиваем и переворачиваем на крышку. Накрываем пледом и ждем остывания. Храним в прохладном помещении.

Шаг 5. Сдабриваем аджикой сваренные пельмени и дегустируем приправу. Приятного аппетита!

Аджика с петрушкой и томатной пастой

Аджика с петрушкой и томатной пастой готовится элементарно. Компоненты измельчаются и смешиваются. Дольше идет предварительная подготовка, а в остальном – рецепт до безобразия простой. Ароматный соус подходит к любой пищи. Если используете магазинный кетчуп чили, ознакомившись с рецептом, раз и навсегда забудете о покупках. Домашняя аджика не потерпит конкурентов.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Острый перец стручковый – 2-3 шт.

Петрушка – 1 пучок.

Соль – 1 ч.л.

Укроп – 1 пучок.

Чеснок – 1 головка.

Томатная паста – 270 гр.

Лук репчатый – ¼ шт.

Кинза – 1 пучок.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Уксус виноградный – 1 ст.л.

Масло растительное – 1 ст.л.

Вода – 2-3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем острый перец и душистые травы. Детально ополаскиваем компоненты, удаляя пожелтевшие веточки, не забываем обсушить.

Шаг 2. Рубим ароматные травы. С чеснока и лука счищаем шелуху. Разрезаем на сегменты. Отрезаем от перчинок хвостики, разрезаем плоды на кружочки. Количество чеснока и жгучего перца контролируем в зависимости от желаемого результата.

Шаг 3. Выгружаем компоненты в емкость измельчителя и перебиваем. Электроприбор при необходимости заменяем механической мясорубкой. В этом случае перемалываем ингредиенты дважды.

Шаг 4. Выгружаем нарезку в подходящую емкость. Солим, сдабриваем сахаром. Если паста довольно кислая, сахара понадобится больше. Регулируем вкус самостоятельно. Наливаем растительное масло, воду и виноградный уксус (можно заменить яблочным или 9% консервантом). Пропорции воды зависят от желаемой густоты и консистенции томатной пасты.

Шаг 5. Выгружаем пасту. Доводим до однородности. Стеклянные емкости стерилизуем вместе с закрутками.

Шаг 6. Аджику раскладываем по стерильным баночкам небольшого объема, закупориваем и помещаем в холод. Приправляем аджикой любимую пищу. Приятного аппетита!