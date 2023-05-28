Аджика с яблоками и помидорами на зиму – это ароматная заготовка, которая приятно удивит вас и всех, кто попробует хотя бы ложечку, своим невероятным кисло-сладким и слегка острым вкусом. Такой домашний соус станет идеальным дополнением к шашлыку, жареной курице и вообще любым кушаньям, приготовленным на основе мяса или овощей. Главным преимуществом этой аджики является оригинальный вкус и простота процесса приготовления.

Аджика с яблоками и помидорами на зиму «Пальчики оближешь»

Аджика с яблоками и помидорами на зиму «Пальчики оближешь» – это вкусная и ароматная консервация, которая понравится всем, потому как ее вкусовые характеристики впечатляют не только остротой, но также и натуральной сладостью, которая получается за счет фруктов и моркови.

Ингредиенты –+6 порц.

Помидоры 2.5 кг

Морковь 1 кг

Яблоки 1 кг

Перец болгарский 1 кг

Чеснок 200 гр.

Перец чили 2 шт.

Соль ¼ ст.

Сахар-песок 1 ст.

Уксус столовый 9% 1 ст.

Масло подсолнечное 1 ст.

Шаги 120 мин.

Для приготовления аджики с яблоками и помидорами на зиму, отмеряем необходимое количество овощей, каждый плод тщательно промываем под струей воды и даем время обсохнуть. Удаляем семена и перепонки из болгарского перца, мясистые стенки нарезаем ломтиками. Яблоки разрезаем пополам и вырезаем семенную коробочку. Произвольно измельчаем спелые томаты. Очищаем зубцы чеснока от шелухи. Овощечисткой снимаем кожицу с морковки, режем на сегменты среднего размера. Кольцами нарезаем горький перец, обязательно выбрасывая семечки. Пропускаем компоненты (кроме чеснока) через мясорубку и переливаем в кастрюлю, сдабриваем подсолнечным маслом, солью и сахаром, томим около 60 минут, добавляем измельченный чеснок с уксусом и провариваем еще 15 минут. Раскладываем продукт по стерильным банкам и сразу же закатываем. После остывания переносим в погреб. Приятного аппетита!

Аджика с яблоками, сладким перцем и помидорами на зиму

Аджика с яблоками, сладким перцем и помидорами на зиму – это удивительное сочетание компонентов, которое приведет в восторг даже тех, кто скептически относится к подобному кушанью. Открыв такую баночку, даже простой отварной картофель заиграет совершенно новыми красками!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 600 мл.

Ингредиенты:

Помидоры – 500 гр.

Яблоки – 150 гр.

Перец болгарский – 150 гр.

Перец острый стручковый – 2 шт.

Чеснок – 30 гр.

Масло растительное – 4 ст.л.

Сахар-песок – 1,5 ст.л.

Соль – 1,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. С помидоров, чеснока и яблок удаляем кожицу и шелуху, избавляемся от «внутренностей» сладкого перца.

Шаг 2. Подготовленные компоненты перебиваем в блендере до однородной консистенции.

Шаг 3. В толстостенную кастрюлю выливаем растительное масло и овощное пюре.

Шаг 4. Высыпаем сахарный песок и соль – перемешиваем.

Шаг 5. Варим массу, после закипания, около получаса, периодически помешивая лопаткой.

Шаг 6. Аппетитную аджику раскладываем по сухим стерилизованным банкам и закупориваем. Ставим на крышки, обернув в плед, на сутки.

Шаг 7. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Острая аджика с яблоками и помидорами на зиму

Острая аджика с яблоками и помидорами на зиму – это вкусная и полезная альтернатива всем покупным соусам с непонятыми составами. Такая домашняя заготовка идеально сочетается с различными мясными кушаньями, а также гарнирами либо просто печеными овощами.

Время готовки – 55 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Томаты – 1 кг.

Перец болгарский – 500 гр.

Яблоки – 2 шт.

Луковицы – 2 шт.

Морковка – 2 шт.

Перец горький стручковый – 1-2 шт.

Чеснок – 1 головка.

Масло растительное – 50 мл.

Соль – 1 ч.л.

Сахар-песок – 2 ч.л.

Уксус 9% – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Лук и морковку очищаем от шелухи и кожуры, ополаскиваем и произвольно измельчаем – пробиваем в чаше кухонного комбайна.

Шаг 2. Мякоть острого и сладкого перцев измельчаем и превращаем в пюре.

Шаг 3. Аналогично поступаем с помидорами.

Шаг 4. Подготовленные компоненты выкладываем в огнеупорную посуду и провариваем на минимальном нагреве в течение получаса, после закипания.

Шаг 5. Параллельно очищаем чеснок, пропускаем через пресс.

Шаг 6. В аджику отправляем чеснок, растительное масло, сахарный песок и соль – варим еще около 5-7 минут и убираем с плиты, вводим уксус и перемешиваем.

Шаг 7. Расфасовываем продукт по стерильным стеклянным банкам и плотно завинчиваем. Приятного аппетита!

Аджика без варки с яблоками и помидорами на зиму

Аджика без варки с яблоками и помидорами на зиму называется «сырая», так как все используемые продукты остаются в свежем виде и не поддаются термической обработке ни на секунду. Исходя из этого, овощи и другие добавки сохраняют в себе 99% полезных веществ и витаминов.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 500 мл.

Ингредиенты:

Перец сладкий очищенный – 100 гр.

Томаты – 400 гр.

Яблоки очищенные – 100 гр.

Перец чили – ½ шт.

Чеснок – 2 зуб.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Паприка молотая копченая – ½ ч.л.

Кориандр молотый – ½ ст.л.

Уксус яблочный – 30 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ингредиенты промываем, удаляем кожицу с яблока, избавляемся от семенной коробочки яблок и сладкого перца.

Шаг 2. Произвольными кусочками нарезаем томаты, фрукты и перцы. Очищаем жгучие зубки чеснока.

Шаг 3. Овощи вместе с яблоком пропускаем через решетку мясорубки и хорошенько перемешиваем.

Шаг 4. В полученную массу высыпаем соль и приправы.

Шаг 5. Подливаем уксус.

Шаг 6. Еще раз перемешиваем состав и разливаем по заранее простерилизованным баночкам. Храним на полке холодильника. Приятного аппетита!

Аджика из яблок, слив и помидоров на зиму

Аджика из яблок, слив и помидоров на зиму – это не совсем обычный соус, к которому мы привыкли. Потому как данный продукт обладает потрясающими вкусовыми характеристиками, которые обязательно придутся по вкусу всем любителям кисло-сладких блюд.

Время готовки – 1 ч. 50 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6-7.

Ингредиенты:

Яблоки – 1 кг.

Сливы – 1 кг.

Морковка – 1 кг.

Помидоры – 2 кг.

Перец болгарский – 1 кг.

Перец чили – 200 гр.

Чеснок – 300 гр.

Укроп – 1 пучок.

Сахар-песок – 150 гр.

Соль – 60 гр.

Масло подсолнечное – 200 мл.

Уксус 9% – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Все овощи и фрукты промываем водой, очищаем и пропускаем через мясорубку. Полученный состав выливаем в казан и, доведя до кипения, тушим на протяжении часа.

Шаг 2. После вводим измельченный чеснок с укропом.

Шаг 3. Солим и добавляем сахар.

Шаг 4. Теперь в аджику переливаем необходимое количество подсолнечного масла и уксуса – мешаем и кипятим еще 15 минут.

Шаг 5. Раскладываем половником соус по стерилизованным банкам и сразу же закатываем под ключ. Приятного аппетита!