Аджика с яблоками и помидорами на зиму – это ароматная заготовка, которая приятно удивит вас и всех, кто попробует хотя бы ложечку, своим невероятным кисло-сладким и слегка острым вкусом. Такой домашний соус станет идеальным дополнением к шашлыку, жареной курице и вообще любым кушаньям, приготовленным на основе мяса или овощей. Главным преимуществом этой аджики является оригинальный вкус и простота процесса приготовления.
Аджика с яблоками и помидорами на зиму «Пальчики оближешь»
Аджика с яблоками и помидорами на зиму «Пальчики оближешь» – это вкусная и ароматная консервация, которая понравится всем, потому как ее вкусовые характеристики впечатляют не только остротой, но также и натуральной сладостью, которая получается за счет фруктов и моркови.
Ингредиенты –+6 порц.
- Помидоры 2.5 кг
- Морковь 1 кг
- Яблоки 1 кг
- Перец болгарский 1 кг
- Чеснок 200 гр.
- Перец чили 2 шт.
- Соль ¼ ст.
- Сахар-песок 1 ст.
- Уксус столовый 9% 1 ст.
- Масло подсолнечное 1 ст.
Шаги 120 мин.
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Для приготовления аджики с яблоками и помидорами на зиму, отмеряем необходимое количество овощей, каждый плод тщательно промываем под струей воды и даем время обсохнуть.
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Удаляем семена и перепонки из болгарского перца, мясистые стенки нарезаем ломтиками.
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Яблоки разрезаем пополам и вырезаем семенную коробочку.
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Произвольно измельчаем спелые томаты.
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Очищаем зубцы чеснока от шелухи.
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Овощечисткой снимаем кожицу с морковки, режем на сегменты среднего размера.
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Кольцами нарезаем горький перец, обязательно выбрасывая семечки.
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Пропускаем компоненты (кроме чеснока) через мясорубку и переливаем в кастрюлю, сдабриваем подсолнечным маслом, солью и сахаром, томим около 60 минут, добавляем измельченный чеснок с уксусом и провариваем еще 15 минут.
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Раскладываем продукт по стерильным банкам и сразу же закатываем. После остывания переносим в погреб. Приятного аппетита!
Аджика с яблоками, сладким перцем и помидорами на зиму
Аджика с яблоками, сладким перцем и помидорами на зиму – это удивительное сочетание компонентов, которое приведет в восторг даже тех, кто скептически относится к подобному кушанью. Открыв такую баночку, даже простой отварной картофель заиграет совершенно новыми красками!
Время готовки – 60 мин.
Время приготовления – 15-20 мин.
Порции – 600 мл.
Ингредиенты:
- Помидоры – 500 гр.
- Яблоки – 150 гр.
- Перец болгарский – 150 гр.
- Перец острый стручковый – 2 шт.
- Чеснок – 30 гр.
- Масло растительное – 4 ст.л.
- Сахар-песок – 1,5 ст.л.
- Соль – 1,5 ч.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. С помидоров, чеснока и яблок удаляем кожицу и шелуху, избавляемся от «внутренностей» сладкого перца.
Шаг 2. Подготовленные компоненты перебиваем в блендере до однородной консистенции.
Шаг 3. В толстостенную кастрюлю выливаем растительное масло и овощное пюре.
Шаг 4. Высыпаем сахарный песок и соль – перемешиваем.
Шаг 5. Варим массу, после закипания, около получаса, периодически помешивая лопаткой.
Шаг 6. Аппетитную аджику раскладываем по сухим стерилизованным банкам и закупориваем. Ставим на крышки, обернув в плед, на сутки.
Шаг 7. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!
Острая аджика с яблоками и помидорами на зиму
Острая аджика с яблоками и помидорами на зиму – это вкусная и полезная альтернатива всем покупным соусам с непонятыми составами. Такая домашняя заготовка идеально сочетается с различными мясными кушаньями, а также гарнирами либо просто печеными овощами.
Время готовки – 55 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 6.
Ингредиенты:
- Томаты – 1 кг.
- Перец болгарский – 500 гр.
- Яблоки – 2 шт.
- Луковицы – 2 шт.
- Морковка – 2 шт.
- Перец горький стручковый – 1-2 шт.
- Чеснок – 1 головка.
- Масло растительное – 50 мл.
- Соль – 1 ч.л.
- Сахар-песок – 2 ч.л.
- Уксус 9% – 2 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Лук и морковку очищаем от шелухи и кожуры, ополаскиваем и произвольно измельчаем – пробиваем в чаше кухонного комбайна.
Шаг 2. Мякоть острого и сладкого перцев измельчаем и превращаем в пюре.
Шаг 3. Аналогично поступаем с помидорами.
Шаг 4. Подготовленные компоненты выкладываем в огнеупорную посуду и провариваем на минимальном нагреве в течение получаса, после закипания.
Шаг 5. Параллельно очищаем чеснок, пропускаем через пресс.
Шаг 6. В аджику отправляем чеснок, растительное масло, сахарный песок и соль – варим еще около 5-7 минут и убираем с плиты, вводим уксус и перемешиваем.
Шаг 7. Расфасовываем продукт по стерильным стеклянным банкам и плотно завинчиваем. Приятного аппетита!
Аджика без варки с яблоками и помидорами на зиму
Аджика без варки с яблоками и помидорами на зиму называется «сырая», так как все используемые продукты остаются в свежем виде и не поддаются термической обработке ни на секунду. Исходя из этого, овощи и другие добавки сохраняют в себе 99% полезных веществ и витаминов.
Время готовки – 25 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 500 мл.
Ингредиенты:
- Перец сладкий очищенный – 100 гр.
- Томаты – 400 гр.
- Яблоки очищенные – 100 гр.
- Перец чили – ½ шт.
- Чеснок – 2 зуб.
- Сахар-песок – 1 ст.л.
- Соль – 1 ч.л.
- Паприка молотая копченая – ½ ч.л.
- Кориандр молотый – ½ ст.л.
- Уксус яблочный – 30 мл.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Ингредиенты промываем, удаляем кожицу с яблока, избавляемся от семенной коробочки яблок и сладкого перца.
Шаг 2. Произвольными кусочками нарезаем томаты, фрукты и перцы. Очищаем жгучие зубки чеснока.
Шаг 3. Овощи вместе с яблоком пропускаем через решетку мясорубки и хорошенько перемешиваем.
Шаг 4. В полученную массу высыпаем соль и приправы.
Шаг 5. Подливаем уксус.
Шаг 6. Еще раз перемешиваем состав и разливаем по заранее простерилизованным баночкам. Храним на полке холодильника. Приятного аппетита!
Аджика из яблок, слив и помидоров на зиму
Аджика из яблок, слив и помидоров на зиму – это не совсем обычный соус, к которому мы привыкли. Потому как данный продукт обладает потрясающими вкусовыми характеристиками, которые обязательно придутся по вкусу всем любителям кисло-сладких блюд.
Время готовки – 1 ч. 50 мин.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 6-7.
Ингредиенты:
- Яблоки – 1 кг.
- Сливы – 1 кг.
- Морковка – 1 кг.
- Помидоры – 2 кг.
- Перец болгарский – 1 кг.
- Перец чили – 200 гр.
- Чеснок – 300 гр.
- Укроп – 1 пучок.
- Сахар-песок – 150 гр.
- Соль – 60 гр.
- Масло подсолнечное – 200 мл.
- Уксус 9% – 100 мл.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Все овощи и фрукты промываем водой, очищаем и пропускаем через мясорубку. Полученный состав выливаем в казан и, доведя до кипения, тушим на протяжении часа.
Шаг 2. После вводим измельченный чеснок с укропом.
Шаг 3. Солим и добавляем сахар.
Шаг 4. Теперь в аджику переливаем необходимое количество подсолнечного масла и уксуса – мешаем и кипятим еще 15 минут.
Шаг 5. Раскладываем половником соус по стерилизованным банкам и сразу же закатываем под ключ. Приятного аппетита!