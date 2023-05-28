Аджика с яблоками и помидорами на зиму

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Аджика с яблоками и помидорами на зиму – это ароматная заготовка, которая приятно удивит вас и всех, кто попробует хотя бы ложечку, своим невероятным кисло-сладким и слегка острым вкусом. Такой домашний соус станет идеальным дополнением к шашлыку, жареной курице и вообще любым кушаньям, приготовленным на основе мяса или овощей. Главным преимуществом этой аджики является оригинальный вкус и простота процесса приготовления.

Аджика с яблоками и помидорами на зиму «Пальчики оближешь»

Аджика с яблоками и помидорами на зиму «Пальчики оближешь» – это вкусная и ароматная консервация, которая понравится всем, потому как ее вкусовые характеристики впечатляют не только остротой, но также и натуральной сладостью, которая получается за счет фруктов и моркови.

Аджика с яблоками и помидорами на зиму

Ингредиенты –+6 порц.

  • Помидоры 2.5 кг
  • Морковь 1 кг
  • Яблоки 1 кг
  • Перец болгарский 1 кг
  • Чеснок 200 гр.
  • Перец чили 2 шт.
  • Соль ¼ ст.
  • Сахар-песок 1 ст.
  • Уксус столовый 9% 1 ст.
  • Масло подсолнечное 1 ст.

Шаги 120 мин.

  1. Аджика с яблоками и помидорами на зиму

    Для приготовления аджики с яблоками и помидорами на зиму, отмеряем необходимое количество овощей, каждый плод тщательно промываем под струей воды и даем время обсохнуть.

  2. Аджика с яблоками и помидорами на зиму

    Удаляем семена и перепонки из болгарского перца, мясистые стенки нарезаем ломтиками.

  3. Аджика с яблоками и помидорами на зиму

    Яблоки разрезаем пополам и вырезаем семенную коробочку.

  4. Аджика с яблоками и помидорами на зиму

    Произвольно измельчаем спелые томаты.

  5. Аджика с яблоками и помидорами на зиму

    Очищаем зубцы чеснока от шелухи.

  6. Аджика с яблоками и помидорами на зиму

    Овощечисткой снимаем кожицу с морковки, режем на сегменты среднего размера.

  7. Аджика с яблоками и помидорами на зиму

    Кольцами нарезаем горький перец, обязательно выбрасывая семечки.

  8. Аджика с яблоками и помидорами на зиму

    Пропускаем компоненты (кроме чеснока) через мясорубку и переливаем в кастрюлю, сдабриваем подсолнечным маслом, солью и сахаром, томим около 60 минут, добавляем измельченный чеснок с уксусом и провариваем еще 15 минут.

  9. Аджика с яблоками и помидорами на зиму

    Раскладываем продукт по стерильным банкам и сразу же закатываем. После остывания переносим в погреб. Приятного аппетита!

Аджика с яблоками, сладким перцем и помидорами на зиму

Аджика с яблоками, сладким перцем и помидорами на зиму – это удивительное сочетание компонентов, которое приведет в восторг даже тех, кто скептически относится  к подобному кушанью. Открыв такую баночку, даже простой отварной картофель заиграет совершенно новыми красками!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 600 мл.

Ингредиенты:

  • Помидоры – 500 гр.
  • Яблоки – 150 гр.
  • Перец болгарский – 150 гр.
  • Перец острый стручковый – 2 шт.
  • Чеснок – 30 гр.
  • Масло растительное – 4 ст.л.
  • Сахар-песок – 1,5 ст.л.
  • Соль – 1,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. С помидоров, чеснока и яблок удаляем кожицу и шелуху, избавляемся от «внутренностей» сладкого перца.

Аджика с яблоками и помидорами на зиму

Шаг 2. Подготовленные компоненты перебиваем в блендере до однородной консистенции.

Аджика с яблоками и помидорами на зиму

Шаг 3. В толстостенную кастрюлю выливаем растительное масло и овощное пюре.

Аджика с яблоками и помидорами на зиму

Шаг 4. Высыпаем сахарный песок и соль – перемешиваем.

Аджика с яблоками и помидорами на зиму

Шаг 5. Варим массу, после закипания, около получаса, периодически помешивая лопаткой.

Аджика с яблоками и помидорами на зиму

Шаг 6. Аппетитную аджику раскладываем по сухим  стерилизованным банкам и закупориваем. Ставим на крышки, обернув в плед, на сутки.

Аджика с яблоками и помидорами на зиму

Шаг 7. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Аджика с яблоками и помидорами на зиму

Острая аджика с яблоками и помидорами на зиму

Острая аджика с яблоками и помидорами на зиму – это вкусная и полезная альтернатива всем покупным соусам с непонятыми составами. Такая домашняя заготовка идеально сочетается с различными мясными кушаньями, а также гарнирами либо просто печеными овощами.

Время готовки – 55 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

  • Томаты – 1 кг.
  • Перец болгарский – 500 гр.
  • Яблоки – 2 шт.
  • Луковицы – 2 шт.
  • Морковка – 2 шт.
  • Перец горький стручковый – 1-2 шт.
  • Чеснок – 1 головка.
  • Масло растительное – 50 мл.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Сахар-песок – 2 ч.л.
  • Уксус 9% – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Лук и морковку очищаем от шелухи и кожуры, ополаскиваем и произвольно измельчаем – пробиваем в чаше кухонного комбайна.

Аджика с яблоками и помидорами на зиму

Шаг 2. Мякоть острого и сладкого перцев измельчаем и превращаем в пюре.

Аджика с яблоками и помидорами на зиму

Шаг 3. Аналогично поступаем с помидорами.

Аджика с яблоками и помидорами на зиму

Шаг 4. Подготовленные компоненты выкладываем в огнеупорную посуду и провариваем на минимальном нагреве в течение получаса, после закипания.

Аджика с яблоками и помидорами на зиму

Шаг 5. Параллельно очищаем чеснок, пропускаем через пресс.

Аджика с яблоками и помидорами на зиму

Шаг 6. В аджику отправляем чеснок, растительное масло, сахарный песок и соль – варим еще около 5-7 минут и убираем с плиты, вводим уксус и перемешиваем.

Аджика с яблоками и помидорами на зиму

Шаг 7. Расфасовываем продукт по стерильным стеклянным банкам и плотно завинчиваем. Приятного аппетита!

Аджика с яблоками и помидорами на зиму

Аджика без варки с яблоками и помидорами на зиму

Аджика без варки с яблоками и помидорами на зиму называется «сырая», так как все используемые продукты остаются в свежем виде и не поддаются термической обработке ни на секунду. Исходя из этого, овощи и другие добавки сохраняют в себе 99% полезных веществ и витаминов.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 500 мл.

Ингредиенты:

  • Перец сладкий очищенный – 100 гр.
  • Томаты – 400 гр.
  • Яблоки очищенные – 100 гр.
  • Перец чили – ½ шт.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Сахар-песок – 1 ст.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Паприка молотая копченая – ½ ч.л.
  • Кориандр молотый – ½ ст.л.
  • Уксус яблочный – 30 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ингредиенты промываем, удаляем кожицу с яблока, избавляемся от семенной коробочки яблок и сладкого перца.

Аджика с яблоками и помидорами на зиму

Шаг 2. Произвольными кусочками нарезаем томаты, фрукты и перцы. Очищаем жгучие зубки чеснока.

Аджика с яблоками и помидорами на зиму

Шаг 3. Овощи вместе с яблоком пропускаем через решетку мясорубки и хорошенько перемешиваем.

Аджика с яблоками и помидорами на зиму

Шаг 4. В полученную массу высыпаем соль и приправы.

Аджика с яблоками и помидорами на зиму

Шаг 5. Подливаем уксус.

Аджика с яблоками и помидорами на зиму

Шаг 6. Еще раз перемешиваем состав и разливаем по заранее простерилизованным баночкам. Храним на полке холодильника. Приятного аппетита!

Аджика с яблоками и помидорами на зиму

Аджика из яблок, слив и помидоров на зиму

Аджика из яблок, слив и помидоров на зиму – это не совсем обычный соус, к которому мы привыкли. Потому как данный продукт обладает потрясающими вкусовыми характеристиками, которые обязательно придутся по вкусу всем любителям кисло-сладких блюд.

Время готовки – 1 ч. 50 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6-7.

Ингредиенты:

  • Яблоки – 1 кг.
  • Сливы – 1 кг.
  • Морковка – 1 кг.
  • Помидоры – 2 кг.
  • Перец болгарский – 1 кг.
  • Перец чили – 200 гр.
  • Чеснок – 300 гр.
  • Укроп – 1 пучок.
  • Сахар-песок – 150 гр.
  • Соль – 60 гр.
  • Масло подсолнечное – 200 мл.
  • Уксус 9% – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Все овощи и фрукты промываем водой, очищаем и пропускаем через мясорубку. Полученный состав выливаем в казан и, доведя до кипения, тушим на протяжении часа.

Аджика с яблоками и помидорами на зиму

Шаг 2. После вводим измельченный чеснок с укропом.

Аджика с яблоками и помидорами на зиму

Шаг 3. Солим и добавляем сахар.

Аджика с яблоками и помидорами на зиму

Шаг 4. Теперь в аджику переливаем необходимое количество подсолнечного масла и уксуса – мешаем и кипятим еще 15 минут.

Аджика с яблоками и помидорами на зиму

Шаг 5. Раскладываем половником соус по стерилизованным банкам и сразу же закатываем под ключ. Приятного аппетита!

Аджика с яблоками и помидорами на зиму

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