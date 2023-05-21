Аджика с яблоками на зиму

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Аджика с яблоками на зиму — это популярный домашний соус, который подходит к птице, мясу и рыбе. Некоторые используют его в качестве намазки. Острое угощение готовится просто. Аджика имеет много вариантов с разными составляющими и разными пропорциями. Ознакомившись с подборкой, каждый выберет подходящий для себя рецепт. Пользуйтесь с удовольствием!

Аджика с яблоками на зиму «Пальчики оближешь»

Аджика с яблоками на зиму «Пальчики оближешь» – оригинальный рецепт, с которым вряд ли вы раньше встречались. Оригинальность состоит в том, что для приготовления изумительного соуса применяют грецкие орехи. Они придают яркий вкус и незабываемое послевкусие. Соус в нашей семье пользуется большой популярностью. Приготовьте и вы, уверяю, вам понравится!

Аджика с яблоками на зиму

Ингредиенты –+2 л.

  • Помидоры 1.2 кг
  • Сахар-песок 4 ст.л.
  • Уксус столовый 9% 100 мл.
  • Чеснок 100 гр.
  • Соль 3 ст.л.
  • Перец болгарский 500 гр.
  • Морковь 250 гр.
  • Перец чили 2 шт.
  • Грецкий орех 80 гр.
  • Базилик свежий 1 ч.л.
  • Орегано 1 ч.л.
  • Яблоки 250 гр.
  • Перец красный молотый 2 ч.л.
  • Масло растительное 100 мл.
  • Кориандр молотый 1 ч.л.

Шаги 240 мин.

  1. Аджика с яблоками на зиму

    Чтобы приготовить аджику с яблоками на зиму, необходимо подготовить ингредиенты по списку. Промываем помидоры, яблоки, сладкий и горький перцы. С морковки снимаем кожицу при помощи экономки, режем кружочками. Перец разрезаем и вычищаем внутренности. Все компоненты нарезаем на сегменты, предварительно удаляя семенную коробку и плодоножку.

  2. Аджика с яблоками на зиму

    Подготовленные ингредиенты поочередно пропускаем через мясорубку или измельчаем на комбайне.

  3. Аджика с яблоками на зиму

    Перекрученные составляющие выливаем в толстостенную посуду для варки. Доведя до кипения, минимизируем пламя и провариваем 2 часа, время от времени размешиваем, чтобы ничего не подгорело. Масса значительно уварится, так и нужно. Вливаем растительное масло и уксус. Продолжаем уваривать.

  4. Аджика с яблоками на зиму

    Перебрав орехи от скорлупы и перегородок, подсушиваем их на раскаленной сковородке. Острый перец освобождаем от внутренностей. Очищаем чеснок. Перекручиваем это все через мясорубку.

  5. Аджика с яблоками на зиму

    Тщательно промыв банки, стерилизуем их над паром, крышки кипятим отдельно.

  6. Аджика с яблоками на зиму

    Спустя 3 часа варки солим, сахарим и приправляем перечисленными в рецептуре специями. Кладем измельченные орехи, чеснок и острый перец. Размешав и прикрыв крышкой, провариваем полчаса.

  7. Аджика с яблоками на зиму

    Стерильные банки наполняем кипящей аджикой, придерживая прихватками, чтобы не обжечься. Закатываем сухими крышками, используя закаточный ключ. Охлаждаем в перевернутом положении под одеялом.

  8. Аджика с яблоками на зиму

    Остывшую приправу убираем к остальным зимним запасам. Приятного аппетита!

Аджика с яблоками и помидорами на зиму

Аджика с яблоками и помидорами на зиму обладает ярким вкусом. Чеснок и перец придают остроту, а яблоки делают вкус нежным, смягчая жгучесть. При этом соус выходит в меру острым. Приготовление аджики освоит даже дилетант. Все предельно просто и увлекательно!

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 2,5 л.

Ингредиенты:

  • Помидоры – 1,5 кг.
  • Чеснок – 1-2 головки.
  • Соль – 0,5-1 ст.л.
  • Перец болгарский – 500 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Перец жгучий – 1-2 шт.
  • Яблоки – 1 кг.
  • Масло подсолнечное – 0,5 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Накануне ополаскиваем и высушиваем томаты, непригодные для засолки в целом виде и мягкие, освобождаем от плодоножек и прокручиваем, используя блендер или мясорубку. По усмотрению снимаем кожицу.

Аджика с яблоками на зиму

Шаг 2. Яблоки и сладкий перец промываем, избавляемся от внутренностей и семечек, произвольно режем на сегменты.

Аджика с яблоками на зиму

Шаг 3. С лука счищаем верхний слой, ополаскиваем, делим на части. Яблоки, перец и лук измельчаем таким же способом, как и томаты.

Аджика с яблоками на зиму

Шаг 4. Чесночные дольки очищаем от шелухи. Количество регулируем, опираясь на свой вкус. Горький перец промываем, по усмотрению вычищаем семена. Используя электроприбор, измельчаем.

Аджика с яблоками на зиму

Шаг 5. Перекрученные составляющие переливаем во вместительную жаропрочную емкость. Сдабриваем растительным маслом без запаха и солью. Для баланса вкуса допускается подсластить (столовой ложки будет достаточно). Разместив на конфорке, прогреваем до кипения, уменьшаем огонь и увариваем полчаса.

Аджика с яблоками на зиму

Шаг 6. Банки и крышки промываем и стерилизуем. Кипящей аджикой наполняем емкости.

Аджика с яблоками на зиму

Шаг 7. Закупориваем с помощью закаточной машинки. Перевернув дном вниз, укутываем в одеяло.

Аджика с яблоками на зиму

Шаг 8. Остывший соус переносим к запасам. Подаем с мясом, картошкой или макаронами. Приятного аппетита!

Аджика с яблоками на зиму

Аджика с яблоками, перцем и помидорами на зиму

Аджика с яблоками, перцем и помидорами на зиму – зимняя заготовка, которую оценят абсолютно все. Рецепт хорош тем, что для приготовления необязательно использовать плоды идеального размера, собранные с куста. Здесь подойдут и опадыши и переростки. Рациональный способ применить некондицию.

Время готовки – 2 ч. 00 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 3 л.

Ингредиенты:

  • Помидоры – 2,5 кг.
  • Сахар-песок – по вкусу.
  • Чеснок – 300 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец болгарский – 1 кг.
  • Морковь – 600 гр.
  • Перец острый – 3-4 шт.
  • Яблоки – 1 кг.
  • Масло подсолнечное – 300 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем помидоры, освобождаем от плодоножки, режем на фрагменты.

Аджика с яблоками на зиму

Шаг 2. Прокрутив томаты через мясорубку до однородного состояния, переливаем в посуду для варки и увариваем томатную массу полчаса.

Аджика с яблоками на зиму

Шаг 3. Морковку освобождаем от кожи овощечисткой, нарезаем брусками.

Аджика с яблоками на зиму

Шаг 4. Корнеплод измельчаем таким же способом, как и томаты.

Аджика с яблоками на зиму

Шаг 5. Промытые яблоки делим на части, вырезая сердцевину.

Аджика с яблоками на зиму

Шаг 6. Перекручиваем плоды через мясорубку вместе с морковкой и выгружаем в кипящие томаты. Кипятим 30 минут.

Аджика с яблоками на зиму

Шаг 7. Сладкий и острый перцы ополаскиваем, Очищаем от внутренностей. Чеснок освобождаем от шелухи.

Аджика с яблоками на зиму

Шаг 8. Прокручиваем через мясорубку и выгружаем к кипящей овощной массе. Увариваем полчаса.

Аджика с яблоками на зиму

Шаг 9. Сдабриваем растительным маслом, солим и добавляем сахар. Кипятим 20 минут.

Аджика с яблоками на зиму

Шаг 10. Вымываем банки и крышки, стерилизуем над паром или другим методом.

Аджика с яблоками на зиму

Шаг 11. Распределяем кипящий соус по стерильным емкостям.

Аджика с яблоками на зиму

Шаг 12. Закатываем сухими крышками, применив закаточную машинку. Перевернув крышками вверх, укутываем пледом. Охлаждаем.

Аджика с яблоками на зиму

Шаг 13. Остывшие закатки перемещаем в закрома. Приятного аппетита!

Аджика с яблоками на зиму

Острая аджика с яблоками на зиму

Острая аджика с яблоками на зиму – лакомство для любителей пикантных закусок. Изумительный соус готовится очень просто. Подготовка ингредиентов занимает минимум времени. Достичь яркого вкуса помогают спелые сочные овощи, а яблоки придают мягкий вкус и тонкую кислинку. Острая аджика гармонично подходит к мясным блюдам.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

  • Помидоры – 500 гр.
  • Сахар-песок – 1 ст.л.
  • Чеснок – 25 гр.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Перец болгарский – 50-100 гр.
  • Перец острый – 3 шт.
  • Яблоки – 250 гр.
  • Масло растительное – 4 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем помидоры, яблоки и перцы двух видов. Для аджики используем плоды любого размера, не обязательно идеальной формы. Важно, чтобы плоды были вызревшими и сочными.

Аджика с яблоками на зиму

Шаг 2. Освобождаем яблоки от семечек и кожицы, чеснок – от шелухи. В перцах убираем перегородки и семена, в помидорах вырезаем плодоножку. Острый перец по желанию очищаем от семян, а с помидоров по вашему усмотрению снимаем кожицу.

Аджика с яблоками на зиму

Шаг 3. Нарезку перекладываем в чашу блендера или комбайн с ножами. Пробиваем до однородности.

Аджика с яблоками на зиму

Шаг 4. В толстостенную промасленную кастрюлю выливаем измельченную смесь.

Аджика с яблоками на зиму

Шаг 5. Сыплем соль и сахар, размещаем на огне.

Аджика с яблоками на зиму

Шаг 6. Увариваем полчаса, периодически размешивая.

Аджика с яблоками на зиму

Шаг 7. Подготавливаем стеклянные емкости – вымываем и прокаливаем. Наполняем банки, кипящей аджикой, и закручиваем чистыми винтовыми крышками. Ставим на крышки и заматываем в теплое одеяло. Остужаем.

Аджика с яблоками на зиму

Шаг 8. Храним аджику в темном помещении. Это может быть как холодильник, так и кладовка, погреб или подвал.

Аджика с яблоками на зиму

Шаг 9. Душистый острый соус готов. Приятного аппетита!

Аджика с яблоками на зиму

Аджика с яблоками без варки на зиму

Аджика с яблоками без варки на зиму – максимально простой рецепт, который воплотит даже новичок. Сырой соус обладает незабываемым ярким вкусом. Такая аджика сохраняет все полезные витамины. Копченая паприка придает интересное послевкусие. Хранить заготовку нужно в холодильнике. Весь процесс занимает не более получаса.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Помидоры – 400 гр.
  • Сахар-песок – 1 ст.л.
  • Уксус яблочный – 30 мл.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Перец болгарский – 100 гр.
  • Паприка молотая копченая – 0,5 ст.л.
  • Перец чили – 0,5 шт.
  • Яблоки очищенные – 100 гр.
  • Кориандр молотый – 0,5 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты, сверяясь с рецептурой. Отбираем мясистые вызревшие, и даже переспелые плоды.

Аджика с яблоками на зиму

Шаг 2. Помидоры, яблоки и перцы обдаем сильной струей, удаляя пыль и песок. Перцы и яблоки освобождаем от семенной коробки, режем произвольно. В помидорах извлекаем плодоножку. Снимаем шелуху с чеснока. Перец чили разрезаем и удаляем семена по вашему смотрению.

Аджика с яблоками на зиму

Шаг 3. Подготовленную нарезку прокручиваем с помощью мясорубки, комбайна или блендера. Количество остроты регулируем самостоятельно, увеличивая или уменьшая, соответственно.

Аджика с яблоками на зиму

Шаг 4. Солим, солодим, приправляем копченой паприкой и кориандром. При необходимости кладем пряности и сухие травы. Пробуем и балансируем вкус, если требуется.

Аджика с яблоками на зиму

Шаг 5. Вводим яблочный консервант. Вместо яблочного уксуса допустимо использовать 9% консервант или лимонку.

Аджика с яблоками на зиму

Шаг 6. Основательно вымешиваем массу.

Аджика с яблоками на зиму

Шаг 7. Наполняем стерильные баночки сырым соусом, закрываем и проверяем, не пропускает ли воздух. Для зимних заготовок рекомендую использовать только новые винтовые крышки. Так как с бывшими в употреблении крышками могут возникнуть проблемы. Нет уверенности, что они справятся со своей функцией и сохранят заготовки.

Аджика с яблоками на зиму

Шаг 8. Помещаем душистый соус в холодильник. Приятного аппетита!

Аджика с яблоками на зиму

Аджика из кабачков с яблоками на зиму

Аджика из кабачков с яблоками на зиму представляет собой интересный соус, который используют для приготовления мясных блюд или подают вприкуску с запеченным мясом. Приготовление приправы не обременяет и не требует специальных поварских навыков. Следуя инструкции, воспроизвести соус без труда может даже дилетант.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

  • Кабачки очищенные – 1 кг.
  • Сахар-песок – 2,5 ст.л.
  • Уксус 9% – 30 мл.
  • Чеснок – 9 зубчиков.
  • Соль – 1,5 ст.л.
  • Перец болгарский – 2 шт.
  • Перец чили – 2 шт.
  • Яблоки – 2 шт.
  • Масло растительное – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты. Кабачки, перцы и яблоки кисло-сладких сортов хорошенько смываем под краном, избавляясь от загрязнений. Для качественного мытья используем губку, оставляем обсохнуть на полотенце.

Аджика с яблоками на зиму

Шаг 2. Очищаем чеснок. Кабачки освобождаем от внутренностей и кожи, сладкий перец и яблоки – от семенных коробочек. Острый перец – от плодоножек. Количество остроты уменьшаем или увеличиваем, опираясь на собственные предпочтения.

Аджика с яблоками на зиму

Шаг 3. Нарезанные ингредиенты перекручиваем через мясорубку. Для измельчения подойдет и комбайн. Главное – добиться однородности.

Аджика с яблоками на зиму

Шаг 4. Сыплем соль. Балансируем сахарным песком и сдабриваем растительным маслом без запаха. Объединяем составляющие, чтобы распределить компоненты равномерно. Для удобства используем венчик. Не взбиваем, а лишь перемешиваем.

Аджика с яблоками на зиму

Шаг 5. Установив на огне, провариваем 40 минут, не забывая размешивать. Вводим уксусную кислоту (в качестве консерванта допускается использовать лимонку) и увариваем 10 минут.

Аджика с яблоками на зиму

Шаг 6. Подготавливаем банки, промывая и стерилизуя их. Проверив на изъяны (трещины и сколы неприемлемы) емкости, заполняем их аджикой. Закручиваем винтовыми прокипяченными крышками. Проверяем, не подтекает ли аджика. Перевернув на бочок и накрыв пледом, ждем остывания.

Аджика с яблоками на зиму

Шаг 7. Переносим к зимним заготовкам. Применяем как соус или приправу. Аджика – универсальный продукт, который каждый использует так, как хочет. Приятного аппетита!

Аджика с яблоками на зиму

Аджика из яблок и слив на зиму

Аджика из яблок и слив на зиму приятно удивит своим вкусом. В соусе гармонично сочетается острота и кисло-сладкое послевкусие фруктов. Ценители острых блюд оценят зимнюю закрутку. Рецепт хорош тем, что для приготовления смело можно использовать мягкие сливы и яблоки-опадыши. А целые красивые плоды использовать, например для компотов.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

  • Сливы – 1 кг.
  • Помидоры – 400 гр.
  • Сахар-песок – 100 гр.
  • Яблоки – 200 гр.
  • Чеснок – 100 гр.
  • Соль – 1 ст.л.
  • Перец болгарский – 200 гр.
  • Перец острый стручковый – 50 гр.
  • Лук репчатый – 200 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тщательно промываем сливы и яблоки. Разделив ягоды вдоль, избавляемся от косточек. Яблоки режем, вырезаем семенную коробочку. Кожицу снимаем по своему усмотрению.

Аджика с яблоками на зиму

Шаг 2. Чистые помидоры режем на сегменты, удалив плодоножку и сняв кожицу. Лук очищаем и измельчаем произвольно. Отмеряем специи и пряности. Количество и ассортимент регулируем самостоятельно. При необходимости используем ароматные травы.

Аджика с яблоками на зиму

Шаг 3. Очищаем чеснок от шелухи, а вымытые перцы от внутренностей и перегородок. Подготовленную нарезку прокручиваем при помощи мясорубки или комбайна. Варим в толстостенной посуде один час.

Аджика с яблоками на зиму

Шаг 4. Когда смесь заметно уварится и загустеет, солодим, солим, приправляем рубленым чесноком и специями. Кипятим полчаса. Раскладываем по стерильным банкам, закручиваем и остужаем под одеялом.

Аджика с яблоками на зиму

Шаг 5. Остывшую аджику перемещаем в кладовку. Кушаем с мясными изделиями, мантами или пельменями. Приятного аппетита!

Аджика с яблоками на зиму

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