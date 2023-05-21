Аджика с яблоками на зиму — это популярный домашний соус, который подходит к птице, мясу и рыбе. Некоторые используют его в качестве намазки. Острое угощение готовится просто. Аджика имеет много вариантов с разными составляющими и разными пропорциями. Ознакомившись с подборкой, каждый выберет подходящий для себя рецепт. Пользуйтесь с удовольствием!

Аджика с яблоками на зиму «Пальчики оближешь»

Аджика с яблоками на зиму «Пальчики оближешь» – оригинальный рецепт, с которым вряд ли вы раньше встречались. Оригинальность состоит в том, что для приготовления изумительного соуса применяют грецкие орехи. Они придают яркий вкус и незабываемое послевкусие. Соус в нашей семье пользуется большой популярностью. Приготовьте и вы, уверяю, вам понравится!

Ингредиенты –+2 л.

Помидоры 1.2 кг

Сахар-песок 4 ст.л.

Уксус столовый 9% 100 мл.

Чеснок 100 гр.

Соль 3 ст.л.

Перец болгарский 500 гр.

Морковь 250 гр.

Перец чили 2 шт.

Грецкий орех 80 гр.

Базилик свежий 1 ч.л.

Орегано 1 ч.л.

Яблоки 250 гр.

Перец красный молотый 2 ч.л.

Масло растительное 100 мл.

Кориандр молотый 1 ч.л.

Шаги 240 мин.

Чтобы приготовить аджику с яблоками на зиму, необходимо подготовить ингредиенты по списку. Промываем помидоры, яблоки, сладкий и горький перцы. С морковки снимаем кожицу при помощи экономки, режем кружочками. Перец разрезаем и вычищаем внутренности. Все компоненты нарезаем на сегменты, предварительно удаляя семенную коробку и плодоножку. Подготовленные ингредиенты поочередно пропускаем через мясорубку или измельчаем на комбайне. Перекрученные составляющие выливаем в толстостенную посуду для варки. Доведя до кипения, минимизируем пламя и провариваем 2 часа, время от времени размешиваем, чтобы ничего не подгорело. Масса значительно уварится, так и нужно. Вливаем растительное масло и уксус. Продолжаем уваривать. Перебрав орехи от скорлупы и перегородок, подсушиваем их на раскаленной сковородке. Острый перец освобождаем от внутренностей. Очищаем чеснок. Перекручиваем это все через мясорубку. Тщательно промыв банки, стерилизуем их над паром, крышки кипятим отдельно. Спустя 3 часа варки солим, сахарим и приправляем перечисленными в рецептуре специями. Кладем измельченные орехи, чеснок и острый перец. Размешав и прикрыв крышкой, провариваем полчаса. Стерильные банки наполняем кипящей аджикой, придерживая прихватками, чтобы не обжечься. Закатываем сухими крышками, используя закаточный ключ. Охлаждаем в перевернутом положении под одеялом. Остывшую приправу убираем к остальным зимним запасам. Приятного аппетита!

Аджика с яблоками и помидорами на зиму

Аджика с яблоками и помидорами на зиму обладает ярким вкусом. Чеснок и перец придают остроту, а яблоки делают вкус нежным, смягчая жгучесть. При этом соус выходит в меру острым. Приготовление аджики освоит даже дилетант. Все предельно просто и увлекательно!

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 2,5 л.

Ингредиенты:

Помидоры – 1,5 кг.

Чеснок – 1-2 головки.

Соль – 0,5-1 ст.л.

Перец болгарский – 500 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Перец жгучий – 1-2 шт.

Яблоки – 1 кг.

Масло подсолнечное – 0,5 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Накануне ополаскиваем и высушиваем томаты, непригодные для засолки в целом виде и мягкие, освобождаем от плодоножек и прокручиваем, используя блендер или мясорубку. По усмотрению снимаем кожицу.

Шаг 2. Яблоки и сладкий перец промываем, избавляемся от внутренностей и семечек, произвольно режем на сегменты.

Шаг 3. С лука счищаем верхний слой, ополаскиваем, делим на части. Яблоки, перец и лук измельчаем таким же способом, как и томаты.

Шаг 4. Чесночные дольки очищаем от шелухи. Количество регулируем, опираясь на свой вкус. Горький перец промываем, по усмотрению вычищаем семена. Используя электроприбор, измельчаем.

Шаг 5. Перекрученные составляющие переливаем во вместительную жаропрочную емкость. Сдабриваем растительным маслом без запаха и солью. Для баланса вкуса допускается подсластить (столовой ложки будет достаточно). Разместив на конфорке, прогреваем до кипения, уменьшаем огонь и увариваем полчаса.

Шаг 6. Банки и крышки промываем и стерилизуем. Кипящей аджикой наполняем емкости.

Шаг 7. Закупориваем с помощью закаточной машинки. Перевернув дном вниз, укутываем в одеяло.

Шаг 8. Остывший соус переносим к запасам. Подаем с мясом, картошкой или макаронами. Приятного аппетита!

Аджика с яблоками, перцем и помидорами на зиму

Аджика с яблоками, перцем и помидорами на зиму – зимняя заготовка, которую оценят абсолютно все. Рецепт хорош тем, что для приготовления необязательно использовать плоды идеального размера, собранные с куста. Здесь подойдут и опадыши и переростки. Рациональный способ применить некондицию.

Время готовки – 2 ч. 00 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 3 л.

Ингредиенты:

Помидоры – 2,5 кг.

Сахар-песок – по вкусу.

Чеснок – 300 гр.

Соль – по вкусу.

Перец болгарский – 1 кг.

Морковь – 600 гр.

Перец острый – 3-4 шт.

Яблоки – 1 кг.

Масло подсолнечное – 300 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем помидоры, освобождаем от плодоножки, режем на фрагменты.

Шаг 2. Прокрутив томаты через мясорубку до однородного состояния, переливаем в посуду для варки и увариваем томатную массу полчаса.

Шаг 3. Морковку освобождаем от кожи овощечисткой, нарезаем брусками.

Шаг 4. Корнеплод измельчаем таким же способом, как и томаты.

Шаг 5. Промытые яблоки делим на части, вырезая сердцевину.

Шаг 6. Перекручиваем плоды через мясорубку вместе с морковкой и выгружаем в кипящие томаты. Кипятим 30 минут.

Шаг 7. Сладкий и острый перцы ополаскиваем, Очищаем от внутренностей. Чеснок освобождаем от шелухи.

Шаг 8. Прокручиваем через мясорубку и выгружаем к кипящей овощной массе. Увариваем полчаса.

Шаг 9. Сдабриваем растительным маслом, солим и добавляем сахар. Кипятим 20 минут.

Шаг 10. Вымываем банки и крышки, стерилизуем над паром или другим методом.

Шаг 11. Распределяем кипящий соус по стерильным емкостям.

Шаг 12. Закатываем сухими крышками, применив закаточную машинку. Перевернув крышками вверх, укутываем пледом. Охлаждаем.

Шаг 13. Остывшие закатки перемещаем в закрома. Приятного аппетита!

Острая аджика с яблоками на зиму

Острая аджика с яблоками на зиму – лакомство для любителей пикантных закусок. Изумительный соус готовится очень просто. Подготовка ингредиентов занимает минимум времени. Достичь яркого вкуса помогают спелые сочные овощи, а яблоки придают мягкий вкус и тонкую кислинку. Острая аджика гармонично подходит к мясным блюдам.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

Помидоры – 500 гр.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Чеснок – 25 гр.

Соль – 1 ч.л.

Перец болгарский – 50-100 гр.

Перец острый – 3 шт.

Яблоки – 250 гр.

Масло растительное – 4 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем помидоры, яблоки и перцы двух видов. Для аджики используем плоды любого размера, не обязательно идеальной формы. Важно, чтобы плоды были вызревшими и сочными.

Шаг 2. Освобождаем яблоки от семечек и кожицы, чеснок – от шелухи. В перцах убираем перегородки и семена, в помидорах вырезаем плодоножку. Острый перец по желанию очищаем от семян, а с помидоров по вашему усмотрению снимаем кожицу.

Шаг 3. Нарезку перекладываем в чашу блендера или комбайн с ножами. Пробиваем до однородности.

Шаг 4. В толстостенную промасленную кастрюлю выливаем измельченную смесь.

Шаг 5. Сыплем соль и сахар, размещаем на огне.

Шаг 6. Увариваем полчаса, периодически размешивая.

Шаг 7. Подготавливаем стеклянные емкости – вымываем и прокаливаем. Наполняем банки, кипящей аджикой, и закручиваем чистыми винтовыми крышками. Ставим на крышки и заматываем в теплое одеяло. Остужаем.

Шаг 8. Храним аджику в темном помещении. Это может быть как холодильник, так и кладовка, погреб или подвал.

Шаг 9. Душистый острый соус готов. Приятного аппетита!

Аджика с яблоками без варки на зиму

Аджика с яблоками без варки на зиму – максимально простой рецепт, который воплотит даже новичок. Сырой соус обладает незабываемым ярким вкусом. Такая аджика сохраняет все полезные витамины. Копченая паприка придает интересное послевкусие. Хранить заготовку нужно в холодильнике. Весь процесс занимает не более получаса.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Помидоры – 400 гр.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Уксус яблочный – 30 мл.

Чеснок – 2 зубчика.

Соль – 1 ч.л.

Перец болгарский – 100 гр.

Паприка молотая копченая – 0,5 ст.л.

Перец чили – 0,5 шт.

Яблоки очищенные – 100 гр.

Кориандр молотый – 0,5 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты, сверяясь с рецептурой. Отбираем мясистые вызревшие, и даже переспелые плоды.

Шаг 2. Помидоры, яблоки и перцы обдаем сильной струей, удаляя пыль и песок. Перцы и яблоки освобождаем от семенной коробки, режем произвольно. В помидорах извлекаем плодоножку. Снимаем шелуху с чеснока. Перец чили разрезаем и удаляем семена по вашему смотрению.

Шаг 3. Подготовленную нарезку прокручиваем с помощью мясорубки, комбайна или блендера. Количество остроты регулируем самостоятельно, увеличивая или уменьшая, соответственно.

Шаг 4. Солим, солодим, приправляем копченой паприкой и кориандром. При необходимости кладем пряности и сухие травы. Пробуем и балансируем вкус, если требуется.

Шаг 5. Вводим яблочный консервант. Вместо яблочного уксуса допустимо использовать 9% консервант или лимонку.

Шаг 6. Основательно вымешиваем массу.

Шаг 7. Наполняем стерильные баночки сырым соусом, закрываем и проверяем, не пропускает ли воздух. Для зимних заготовок рекомендую использовать только новые винтовые крышки. Так как с бывшими в употреблении крышками могут возникнуть проблемы. Нет уверенности, что они справятся со своей функцией и сохранят заготовки.

Шаг 8. Помещаем душистый соус в холодильник. Приятного аппетита!

Аджика из кабачков с яблоками на зиму

Аджика из кабачков с яблоками на зиму представляет собой интересный соус, который используют для приготовления мясных блюд или подают вприкуску с запеченным мясом. Приготовление приправы не обременяет и не требует специальных поварских навыков. Следуя инструкции, воспроизвести соус без труда может даже дилетант.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

Кабачки очищенные – 1 кг.

Сахар-песок – 2,5 ст.л.

Уксус 9% – 30 мл.

Чеснок – 9 зубчиков.

Соль – 1,5 ст.л.

Перец болгарский – 2 шт.

Перец чили – 2 шт.

Яблоки – 2 шт.

Масло растительное – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты. Кабачки, перцы и яблоки кисло-сладких сортов хорошенько смываем под краном, избавляясь от загрязнений. Для качественного мытья используем губку, оставляем обсохнуть на полотенце.

Шаг 2. Очищаем чеснок. Кабачки освобождаем от внутренностей и кожи, сладкий перец и яблоки – от семенных коробочек. Острый перец – от плодоножек. Количество остроты уменьшаем или увеличиваем, опираясь на собственные предпочтения.

Шаг 3. Нарезанные ингредиенты перекручиваем через мясорубку. Для измельчения подойдет и комбайн. Главное – добиться однородности.

Шаг 4. Сыплем соль. Балансируем сахарным песком и сдабриваем растительным маслом без запаха. Объединяем составляющие, чтобы распределить компоненты равномерно. Для удобства используем венчик. Не взбиваем, а лишь перемешиваем.

Шаг 5. Установив на огне, провариваем 40 минут, не забывая размешивать. Вводим уксусную кислоту (в качестве консерванта допускается использовать лимонку) и увариваем 10 минут.

Шаг 6. Подготавливаем банки, промывая и стерилизуя их. Проверив на изъяны (трещины и сколы неприемлемы) емкости, заполняем их аджикой. Закручиваем винтовыми прокипяченными крышками. Проверяем, не подтекает ли аджика. Перевернув на бочок и накрыв пледом, ждем остывания.

Шаг 7. Переносим к зимним заготовкам. Применяем как соус или приправу. Аджика – универсальный продукт, который каждый использует так, как хочет. Приятного аппетита!

Аджика из яблок и слив на зиму

Аджика из яблок и слив на зиму приятно удивит своим вкусом. В соусе гармонично сочетается острота и кисло-сладкое послевкусие фруктов. Ценители острых блюд оценят зимнюю закрутку. Рецепт хорош тем, что для приготовления смело можно использовать мягкие сливы и яблоки-опадыши. А целые красивые плоды использовать, например для компотов.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

Сливы – 1 кг.

Помидоры – 400 гр.

Сахар-песок – 100 гр.

Яблоки – 200 гр.

Чеснок – 100 гр.

Соль – 1 ст.л.

Перец болгарский – 200 гр.

Перец острый стручковый – 50 гр.

Лук репчатый – 200 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тщательно промываем сливы и яблоки. Разделив ягоды вдоль, избавляемся от косточек. Яблоки режем, вырезаем семенную коробочку. Кожицу снимаем по своему усмотрению.

Шаг 2. Чистые помидоры режем на сегменты, удалив плодоножку и сняв кожицу. Лук очищаем и измельчаем произвольно. Отмеряем специи и пряности. Количество и ассортимент регулируем самостоятельно. При необходимости используем ароматные травы.

Шаг 3. Очищаем чеснок от шелухи, а вымытые перцы от внутренностей и перегородок. Подготовленную нарезку прокручиваем при помощи мясорубки или комбайна. Варим в толстостенной посуде один час.

Шаг 4. Когда смесь заметно уварится и загустеет, солодим, солим, приправляем рубленым чесноком и специями. Кипятим полчаса. Раскладываем по стерильным банкам, закручиваем и остужаем под одеялом.

Шаг 5. Остывшую аджику перемещаем в кладовку. Кушаем с мясными изделиями, мантами или пельменями. Приятного аппетита!