Аэропорт и визовый центр в Москве как ложка мёда в бочке хлопот

Увы, ряд направлений в туризме вызывают сложности, потому что, то самолёты не летают, то визы в самой Беларуси не открывают.

Какой выход в этих ситуациях? Решение вопроса через Москву! Визовый центр в Москве, аэропорт в Москве – «рецепты» для решения ряда ситуаций.

Виза в Испанию

Один из самых распространённых вариантов – получение через Москву визы в Испанию.

Белорусские агентства предлагают «пакеты», в которые одновременно включена процедура записи на визу + трансфер в обе стороны. Это очень удобно.

Особенно, учитывая то, что на поезда (особенно это касается доступных дневных брестских поездов и «ласточки» из Минска в Москву на места эконом-класса) билеты разлетаются, как горячие пирожки. При этом, совсем недавно сроки покупки билетов при поездке по железной дороге сжали. Это связано с изменениями на РЖД, а ведь вы помните, что «ласточка» — поезд формирования РЖД?

Впрочем, недавно визовый испанский центр в Минске всё-таки возобновил работу, и многие стали подавать документы туда, но желающих сделать это всё равно много. И поездки в Москву остаются актуальными и сейчас.

Каждый может выбрать для себя наиболее устраивающий его в конкретной ситуации вариант.

Аэропорты Москвы

Из Минска сейчас доступно очень мало авианаправлений, из аэропортов Москвы в Европу тоже не улететь, но всё — равно вариантов авиамаршрутов из Москвы больше, если сравнивать с Минском.

Из Москвы, к примеру, активно летают самолёты на Кубу. Многие уже оценили это направление.

Также отсюда легко «махнуть» в Таиланд. При этом выбор мест огромен. Можно полететь в Патайю, на остров Пхукет, а можно и вовсе отправиться гулять по Бангкоку.

Какие ещё есть альтернативы?

Если вы хотите в Италию, Испанию, но не готовы к автобусным турам, можно на автобусе отправиться в Вильнюс, Варшаву, а оттуда уже добираться до курортов на самолёте. Ценник из Вильнюса достаточно мягкий. Не забывайте, что на «перекладных» во многие точки земного шара можно добраться и через турецкий Стамбул. Отличное подспорье для путешествий в Европу – Грузия и Армения. Через Грузию сейчас нередко добираются в Италию. Из Кутаиси, к примеру, регулярно летают самолёты в Палермо, Бари, Милан, Рим. Армению же можно рассмотреть в качестве подспорья для путешествий во Францию. Билеты из Еревана в Лион и Марсель весьма доступны.

Да, хлопоты в процессе планирования путешествий существуют, но все они разрешаемы. Главное, не паниковать и искать возможности. Они есть, и ими нужно уметь пользоваться!