Аэропорт «Симферополь» 28 марта перейдет на летнее расписание

Международный аэропорт «Симферополь» с 28 марта перейдет на весенне-летнее расписание полетов. Оно будет действовать до 30 октября 2021 года, передает пресс-служба воздушной гавани.

В продажу поступили авиабилеты на летние рейсы в Крым из 11 городов страны Продажи билетов на рейсы в Крым на этот сезон уже открыли 15 авиакомпаний по 56 направлениям. Так, в сравнении с прошлым летом в аэропорту «Симферополь» добавятся новые прямые рейсы в Липецк, Курган и Надым. Впервые в современной истории будет запущено регулярное авиасообщение с Ухтой. Этим летом также вырастет частота полетов.

«Нас ожидает интенсивный летний сезон с большим количеством рейсов», — заключил генеральный директор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Евгений Плаксин.