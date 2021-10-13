Аэропорт Симферополь готов к работе в зимний период

Международный аэропорт Симферополь завершил комплексную подготовку техники, персонала и инфраструктуры к работе в зимний период. Инфраструктура и транспортные средства прошли необходимое техническое обслуживание и проверки, передает пресс-служба аэропорта.

В Симферополе мужчина украл игровой комплекс из детсада Одним из заключительных этапов проверки стал масштабный смотр спецтехники, которая будет задействована в уборке аэродрома от снега, обслуживании пассажиров и воздушных судов в зимний период. Во время смотра специалисты аэропорта подтвердили готовность спецтранспорта к работе в зимний период.

Очистку летного поля от снега и льда в аэропорту Симферополь обеспечат два десятка единиц спецтехники, в том числе восемь плужно-щеточных и две роторные машины. Для противообледенительной обработки воздушных судов подготовлено три специализированных автомобиля — деайсера. В период сильных снегопадов спецтехника работает в аэропорту в патрульном режиме, без остановок очищая взлетно-посадочную полосу и перроны от снега и льда.