Аэропорт Симферополь ищет инвесторов для строительства гостиницы и бизнес-центра около нового терминала. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

В соответствии с мастер–планом аэропорта, рядом с пассажирским терминалом выделены участки для строительства первой очереди полноформатного отеля. Предполагается, что он будет средней ценовой категории с 150-200 номерами уровнем не ниже трёх звёзд. Также предусмотрена возможность строительства второй очереди на 100-150 номеров. В новой гостинице должны быть предусмотрены номера различной категории, ресторан, термальный комплекс, а также помещения для проведения конференций и семинаров.

Рядом отведен ещё один участок – для строительства бизнес-центра площадью 10 тыс. кв. метров. Все объекты собираются делать в единой архитектурной концепции с пассажирским терминалом.

Также концепция развития аэропорта предполагает строительства индустриального парка. Для него также подготовлен земельный участок. Планируется, что там будет размещен логистический центр с авиационно–грузовым терминалом и отделением перевозки почты, а также производственное здание с цехом бортового питания. Общий земельный банк проекта насчитывает 20 гектар подготовленной к строительству территории. К участку уже подведены необходимые инженерные коммуникации.

В целом, развивать воздушную гавань Крыма хотят в формате аэропорт-сити. То есть это будет территория с отелями, торговыми и бизнес-центрами, развлекательными, выставочными и спортивными объектами.