Аэропорт «Симферополь» назвал привелегии для ветеранов ВОВ

Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также бывшие несовершеннолетние узники фашизма и по одному сопровождающему смогут с 1 по 12 мая бесплатно воспользоваться залом повышенной комфортности Международного аэропорта «Симферополь». Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

СК возбудил дело по факту мошенничества с квартирой ветерана в Севастополе Питание обеспечит оператор сети кафе, ресторанов, бизнес и VIP зала в терминале — компания «Аэромил-Крым».

Сотрудники аэропорта будут оказывать содействие при прохождении предполетных формальностей, а также консультировать по возникающим вопросам. Для получения услуги ветерану достаточно предъявить удостоверение, а сопровождающему — паспорт.