Аэропорт «Симферополь» обслужил 15 млн пассажиров

Международный аэропорт «Симферополь» обслужил 15 млн человек в новом пассажирском терминале с момента его открытия. Первый рейс аэровокзал принял 16 апреля 2018 года, напомнили в пресс-службе воздушной гавани.

Аэропорт Симферополь первым в РФ выдает справки онлайн о статусе рейса За три года работы терминала установлены исторические для аэропорта рекорды. Так, 15 августа 2020 года аэровокзальный комплекс принял и отправил 44 850 пассажиров – максимальное число за сутки за все время существования аэропорта Симферополь. В целом за август прошлого года крымская воздушная гавань обслужила 1,166 млн человек. Месячный трафик также впервые в истории превысил показатель в 1 млн пассажиров.