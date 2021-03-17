Аэропорт Симферополь обслужил более 33 млн пассажиров с 2014 года

Международный аэропорт «Симферополь» с 18 марта 2014 года обслужил свыше 33 млн пассажиров, передает пресс-служба воздушной гавани.

Открыта продажа на летние рейсы в Крым из Пензы, Белгорода и Курска Максимальный за всю историю годовой пассажиропоток зафиксирован в 2016 году — 5 201 522 человека. В августе 2020 года установлены рекорды по приему и отправке пассажиров за один месяц и в течение суток — 1 166 672 человек и 44 885 человек соответственно.

Аэропорт входит в десятку крупнейших в России, а по итогам 2020 года вышел на шестое место по пассажиропотоку.