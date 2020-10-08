Аэропорт Симферополь обслужил четыре млн пассажиров с начала года

Международный аэропорт «Симферополь» 8 октября обслужил четыре млн человек с начала этого года, передает пресс-служба воздушной гавани.

Между Симферополем и Краснодаром продлили авиасообщение на всю зиму Юбилейный пассажир принят почти на месяц позже, чем в 2019 году, что связано с резким падением авиаперевозок весной и в первой половине лета из-за COVID-19.

«По состоянию на 8 октября 2020 года падение пассажиропотока в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (с 1 января по 8 октября) составило около 500 тыс. человек. За это же время в аэропорту приняли и отправили почти на три тысячи рейсов меньше, чем в 2019 год», — уточнили в сообщении.