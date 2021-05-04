Аэропорт «Симферополь» обслужил первый миллион пассажиров в 2021 году

Международный аэропорт «Симферополь» обслужил миллион человек с начала года, передает пресс-служба воздушной гавани.

В Крым открылись прямые авиарейсы перед «майскими» еще из 17 городов «Международный аэропорт Симферополь в этом году обслужил первый миллион пассажиров значительно раньше, чем в 2019 году. Это свидетельствует о положительной динамике пассажиропотока даже в сравнении с доковидным периодом», — заявил гендиректор аэропорта Евгений Плаксин.

В сравнении с аналогичным периодом 2019 года пассажиропоток в аэропорту Симферополь вырос на 100 тыс. человек (11%).