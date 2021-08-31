Аэропорт «Симферополь» обслужил пять млн пассажиров

Международный аэропорт «Симферополь» 31 августа встретил пятимиллионного пассажира с начала 2021 года. Пассажиропоток впервые в истории крымской воздушной гавани превысил такой рубеж еще летом. Это на три месяца раньше, чем в предыдущие годы, передает пресс-служба аэропорта.

Силач из Судака сдвинет 20-тонный самолет руками в аэропорту Симферополь Юбилейным пассажиром стала жительница Томской области, которая вместе с мужем и двухлетним ребенком прилетела на отдых в Крым самолетом авиакомпании S7 Airlines рейсом из Новосибирска.

В подарок от аэропорта жительница Томской области получила сертификат на обслуживание в VIP-зале и сувениры, а от S7 Airlines набор эксклюзивных памятных подарков, в том числе модель самолета Airbus 320 neo в ливрее перевозчика. Министерство курортов и туризма Республики Крым вручило юбилейному пассажиру памятные сувениры и сертификат на посещение тематических парков Алушты – «Галерея иллюзий», «Крым в миниатюре» и «Алуштинский аквариум», а также набор путешественника от Туристического портала Республики Крым Travel Crimea.