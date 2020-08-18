Аэропорт «Симферополь» обслужил рекордное число пассажиров за сутки

Международный аэропорт «Симферополь» 15 августа обслужил 44 885 пассажиров. Суточный трафик стал рекордным за всю историю крымского аэропорта, передает пресс-служба воздушной гавани.

В неделю 10 рейсов будут осуществляться между Симферополем и Тюменью «Рекордный пассажиропоток свидетельствует о высокой привлекательности Крыма как туристического направления, а авиатранспорта – как самого удобного, безопасного и быстрого способа передвижения», — отметил коммерческий директор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Сергей Дяйкин.

Всего за 16 дней августа было обслужено 611,5 тыс. пассажиров, что на 26,6% превышает аналогичные показатели прошлого года. Обслуживание пассажиров ведется с соблюдением мер профилактики COVID-19.