Аэропорт «Симферополь» обслужил рекордный пассажиропоток в июле

Международный аэропорт «Симферополь» впервые обслужил более 1 миллиона 200 тысяч пассажиров за месяц. Такие данные привели в понедельник в пресс-службе воздушной гавани.

В июле Симферопольский аэропорт принял и отправил на 40% больше людей, чем 2 года назад – ещё до пандемии коронавируса.

Месячный трафик на 50 тысяч человек превысил предыдущий рекорд, зафиксированный в августе 2020-го. Суточный поток достиг пика 31 июля, когда сотрудники крымской воздушной гавани обслужили 44 тысяч пассажиров.

Самые популярные направления полётов – это Москва и Санкт-Петербург, а также Екатеринбург, Казань и Новосибирск. Лидером по числу перевезённых в Крым и обратно пассажиров по итогам месяца стала компания «Аэрофлот».

Напомним, что с 2015 года у аэропорта Симферополя – самая широкая маршрутная сеть в России на внутренних воздушных линиях в летний период. Крымская воздушная гавань ежегодно обслуживает более 5 миллионов пассажиров.

В этом году ожидается не менее 6 миллионов, что должно стать рекордным показателем для полуострова.