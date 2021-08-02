Аэропорт «Симферополь» обслужил в июле более 1,2 млн пассажиров

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Международный аэропорт «Симферополь» обслужил в июле 1 216 143 пассажира, что на 40% больше, чем во второй месяц лета еще доковидного 2019 года, передает пресс-служба воздушной гавани.

В аэропорту Симферополь отпраздновали день рождения Айвазовского Месячный трафик стал максимальным за все время наблюдений, превысив на 50 тысяч человек предыдущие рекордные показатели, зафиксированные в августе 2020 года.

Суточный пассажиропоток во второй месяц лета достигал пика 31 июля, когда обслужили 44 385 человек.

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