Аэропорт «Симферополь» отмечает 85-летний юбилей

Международный аэропорт «Симферополь» 21 января отмечается 85 лет. Главная воздушная гавань Крыма является одной из старейших среди действующих в стране, передает пресс-служба аэропорта.

На новогодние праздники аэропорт «Симферополь» обслужил 140 пассажиров С 2014 года аэропорт обслужил 33 млн пассажиров. Максимальный пассажиропоток за год зафиксирован в 2016 году – 5 201 522 человека. В августе прошедшего 2020 года установлены рекорды по приему и отправке пассажиров за один месяц и в течение суток – 1 166 672 человек и 44 885 человек соответственно.

Площадь аэровокзальной инфраструктуры с 2014 года увеличилась в семь раз, что позволяет обслуживать возросший поток пассажиров по мировым стандартам комфорта и качества. С 16 апреля 2018 года все рейсы принимаются и отправляются через ультрасовременный аэровокзальный комплекс, рассчитанный на комфортное обслуживание 3650 пассажиров в час. Благодаря силуэту, напоминающему «морскую волну», терминал стал настоящими парадными воротами Крыма и одним из самых узнаваемых символов полуострова.