Аэропорт «Симферополь» переходит на осенне-зимние расписание

Международный аэропорт «Симферополь» с 31 октября переходит на осенне-зимнее расписание. Информация об этом опубликована в Telegram-канале аэропорта.

В аэропорту «Симферополь» задержали туриста за кражу спасательного жилета «Прямые рейсы будут выполнять 11 авиакомпаний по 20 направлениям. Осенне-зимний период навигации продлится до 26 марта 2022 года», – говорится в сообщении.

Напомним, что в летний период рейсы осуществлялись по 64 направлениям. А осенью и зимой улететь из Крыма можно будет в Москву и Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Уфу, Мурманск, Ростов-на-Дону, Краснодар, Новосибирск, Махачкалу.