Аэропорт «Симферополь» признан самым впечатляющим и современным в России

Международный аэропорт «Симферополь» им. Ивана Айвазовского признан самым впечатляющим, безопасным и современным в России по вервии сервиса бронирования жилья tvil.ru.

Пассажиропоток аэропорта Симферополь сократился на 21,7% из-за COVID-19 Второе место занял международный аэропорт «Шереметьево» в Москве, а третье — международный аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге. В ТОП-5 также вошли «Кольцово» в Екатеринбурге и «Курумо» в Самаре.

Ранее стало известно, что международный аэропорт «Симферополь» за восемь месяцев 2020 года обслужил 2,9 млн пассажиров, что на 21,7% меньше пассажиров, чем за аналогичный период прошлого года.