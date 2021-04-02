Аэропорт «Симферополь» с начала года обслужил более 600 тысяч человек

Международный аэропорт «Симферополь» за первые три месяца 2021 года обслужил 610 тыс. человек. Пассажиропоток на 1,4% превышает показатели аналогичного периода 2019 года и на 10% — 2020 года, передает пресс-служба воздушной гавани.

Аэропорт «Симферополь» 28 марта перейдет на летнее расписание С начала года принято и отправлено более четырех тысяч регулярных рейсов. Пик пассажиропотока в этот период зафиксирован 28 марта, когда услугами аэропорта воспользовались 11 730 человек.

За прошедший период 2021 года рейсы в Крым выполняли 13 авиакомпаний по 16 направлениям. Самыми популярными маршрутами полетов традиционно стали Москва и Санкт-Петербург, а также Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Казань.