Аэропорт Симферополь стал лучшим в РФ в двух номинациях национальной премии

Аэропорт «Симферополь» победил в двух номинациях одной из самых престижных отраслевых национальных премий «Воздушные ворота России». Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Крым и заполярный Нарьян-Мар впервые свяжет авиасообщение Экспертное жюри признало крымскую авиагавань лучшим аэропортом страны среди обслуживших от четырех до семи млн человек за год, а пассажиры путем открытого онлайн голосования присудили аэровокзалу победу в номинации «Лучшее дизайнерское решение». Церемония награждения прошла 9 февраля в Москве в рамках IX национальной выставки и форума инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2022.

Напомним, что в 2021 году аэропорт «Симферополь» обслужил максимальное за все время существования число пассажиров и рейсов. Пассажиропоток превысил 6,8 млн человек, что на 1,68 млн человек больше, чем в доковидном 2019 году.