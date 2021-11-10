Аэропорт Симферополь стал лучшим в РФ в области транспортной безопасности

Международный аэропорт «Симферополь» стал обладателем национальной премии «Транспортная безопасность России — 2021» в номинации «Лучший субъект транспортной инфраструктуры или перевозчик воздушного транспорта, реализовавший требования в области обеспечения транспортной безопасности», передает пресс-служба воздушной гавани.

Аэропорт «Симферополь» переходит на осенне-зимние расписание Первое место аэропорт занял на основании высоких оценок экспертного совета премии. Торжественная церемония награждения победителей прошла в Москве в рамках научно-практической конференции «Формула транспортной безопасности. Закон. Знание. Практика».

Сотрудники аэропорта регулярно проходят обучение и аттестацию по авиационной и транспортной безопасности, показывая одни из лучших результатов в отрасли. Аэропорт обеспечен современным досмотровым оборудованием и техникой.