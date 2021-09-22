Аэропорт Симферополь стал лучшим в СНГ в области авиационного маркетинга

Международный аэропорт Симферополь стал обладателем Евразийской премии в области авиационного маркетинга. Крымскую воздушную гавань признали лучшей среди аэропортов стран СНГ с пассажиропотоком от пяти до 10 млн человек в год, передает пресс-служба аэропорта.

В сентябре Крым и Дагестан впервые свяжет прямое авиасообщение Для выбора победителя эксперты провели общеотраслевой бенчмаркинг аэропортов России и других стран СНГ, оценивали эффективность их работы на основе анализа различных показателей развития, в том числе динамику объема перевозок и маршрутную сеть.

Награждение прошло в Москве на крупнейшем Международном форуме по развитию авиамаршрутов NETWORK – 2021.