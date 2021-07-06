Аэропорт «Симферополь» в июне обслужил рекордное число пассажиров

Международный аэропорт «Симферополь» в июне текущего года обслужил 1 003 357 пассажиров, что является рекордом для этого месяца за всю историю наблюдений. Об этом сообщили в пресс-службе крымской воздушной гавани.

«19 июня аэропорт принял и отправил в общей сложности 268 пассажирских рейсов. Во все предыдущие годы суточный трафик не превышал 250», – говорится в сообщении.

Наибольшее число пассажиров в минувшем месяце было обслужено 26 июня, когда терминал принял и отправил 41 424 человека.

В целом, за полгода Симферопольский аэропорт обслужил более 2,5 млн пассажиров, что в три раза превышает показатели аналогичного периода в 2020-м и на 30% — «доковидного» 2019-го.

«Более 2,5 млн пассажиров к середине года крымская воздушная гавань обслужила впервые в своей истории», – отметили в пресс-службе.

Наиболее популярными направлениями полётов в июне стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Новосибирск. По числу перевезённых пассажиров лидирует авиакомпания «Аэрофлот». Всего в июне обслужено 7 тысяч регулярных рейсов.