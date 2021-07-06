Аэропорт Симферополь впервые обслужил более 2,5 млн пассажиров за полгода

Международный аэропорт Симферополь за первые шесть месяцев этого года принял и отправил 2,536 млн пассажиров, что в три раза превышает показатели прошлогоднего аналогичного периода и на 30% — доковидного 2019 года, передает пресс-служба воздушной гавани.

Крым — самое популярное направление для полетов в июле из Москвы и Питера Самым популярным направлением полетов в аэропорту Симферополь за названный период стали Москва и Санкт-Петербург, а также Екатеринбург, Казань и Новосибирск.

В сообщении также подчеркнули, что более 2,5 млн пассажиров к середине года крымская воздушная гавань обслужила впервые в своей истории. Суточный пассажиропоток в первом полугодии достигал пика 26 июня, когда обслужили 41 424 человека.