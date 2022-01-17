Аэропорт Симферополь впервые обслужил более 6,8 млн пассажиров за год

Международный аэропорт «Симферополь» в этом году обслужил 6,83 млн человек. Это новый исторический максимум, передает пресс-служба воздушной гавани.

В Симферополе из-за сильного тумана снова задерживаются авиарейсы В сравнении с 2020 годом пассажиропоток вырос на 2,2 млн человек (47,6%), а с доковидным 2019 годом – на 1,68 млн человек (32,8%).

Самыми популярными направлениями полетов традиционно являлись Москва и Санкт-Петербург, а также Екатеринбург, Новосибирск и Казань. Всего за прошедший год принято и отправлено свыше 42 тыс. регулярных пассажирских рейсов.