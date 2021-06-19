Аэропорт Симферополь впервые обслужил два млн пассажиров в первом полугодии

Международный аэропорт «Симферополь» обслужил с начала 2021 года два миллиона человек. Пассажиропоток аэропорта впервые превысил такой рубеж уже в первом полугодии, передает пресс-служба воздушной гавани.

Два миллиона пассажиров планирует принять аэропорт «Симферополь» в июне В сообщении уточнили, что в предыдущие годы показатель в два млн принятых и отправленных пассажиров фиксировался не раньше начала июля.

Юбилейным пассажиром стала жительница Омска, которая с мужем и пятилетним ребенком прилетела на отдых в Крым самолетом авиакомпании «Уральские авиалинии». В терминале ее встретили коммерческий директор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Сергей Дяйкин и представитель авиакомпании «Уральские авиалинии».