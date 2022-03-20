Аэропорт Симферополя остаётся закрытым до 26 марта. Росавиация в четвёртый раз продлила запрет на полёты в 11 воздушных гаваней центральной части и юга страны. Об этом в ведомстве сообщили в пятницу. Полёты временно ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

В связи с приостановкой выполнения авиарейсов в Крым оператор железнодорожных перевозок – компания «Гранд Сервис Экспресс» – принял решение о продлении курсирования экстра-поезда. Дополнительный состав, следующий по маршруту Симферополь – Москва будет ходить до конца марта. Ранее сообщалось об увеличении числа вагонов на действующих маршрутах Севастополь – Москва, Симферополь – Москва и Севастополь – Санкт-Петербург.

В пресс-службе компании сообщают, что за 3 последних недели количество пассажиров, перевезённых по крымскому направлению, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло почти вдвое.

Напомним, что прекращение с 24 февраля авиасообщения с рядом регионов было связано с «осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине». Зону для полётов признали небезопасной для гражданских воздушных судов и пассажиров. В этот день Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине.