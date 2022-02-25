Аэропорт Симферополя закрыт и самолёты не летают. Можно ли вернуть билеты?

Сюжет Обстановка в Крыму на фоне операции на Украине Категория: Архив

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Действительно, работа аэропортов юга России приостановлена в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине.

По распоряжению российских властей, с 24 февраля 2022 года временно закрыты для полётов аэропорты: Симферополь, Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж.

Аэропорты юга России приостановили работу до 2 марта Ограничение действует до 03:45 мск 02 марта 2022 года.