Афанасьев покинул пост главы мининформа Крыма

Михаил Афанасьев покинул должность министра внутренней политики, информации и связи РК. Соответствующий указ подписал глава РК Сергей Аксенов.

Глава Крыма назначил Афанасьева руководителем регионального Мининформа «Принять отставку Афанасьева Михаила Сергеевича по собственному желанию и освободить его от государственной должности Республики Крым – министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым согласно поданному заявлению», – сказано в тексте указа.

Напомним, что ранее депутаты Симферопольского горсовета выбрали шестого по счету главу горадминистрации — им стал Михаил Афанасьев.