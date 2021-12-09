Аферисты-строители в Севастополе обманули клиентов на миллион рублей

В Севастополе группа аферистов заработала минимум миллион рублей, выманивая у людей деньги в качестве аванса за выполнение строительных работ, передает пресс-служба регионального МВД РФ.

Подрядчик украл деньги на строительство детсада в Джанкое В сообщении подчеркнули, что группа аферистов состоит из четырех человек — троих мужчин и женщины.

По данным правоохранителей, один из мужчин зарегистрировался как ИП и оформлял от своего имени контракты на проведение строительных и монтажных работ. При этом, 29-летняя участница группы обеспечивала клиентскую базу, которую она сохранила во время увольнения со свой работы.