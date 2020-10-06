Аграрии Крыма уже собрали 36 тысяч тонн винограда

Аграрии Крыма собрали 36 тысяч тонн винограда с 50% общей площади виноградников в РК, передает пресс-служба Минсельхоза со ссылкой на вице-премьера — министр ведомства РК Андрея Рюмшина.

Виноделы Крыма потерпят убытки из-за запрета на поставку тары — РИА Новости «Крымские сельхозтоваропроизводители собрали 36 тысяч тонн винограда с площади 7 338 гектаров. Собрано 33 220 тонн технического винограда и почти три тысячи тонн столового», – уточнил вице-премьер.

Министр сообщил, что более 25 тысяч тонн винограда реализовано и отправлено на переработку.