Аграрии Крыма уже собрали 500 тысяч тонн зерна, — Гоцанюк

На сегодня обмолочено 50% зерновых, намолочено 500 тысяч тонн зерна. Об этом сообщил Председателя Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк в ходе Всероссийского «Дня поля-2020», которое прошло под руководством министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева в режиме видеоконференцсвязи.

В Республике Крым уборка зерновых культур началась с 10 июня. В этом году площадь зерновых и зернобобовых культур составляет 575,1 тыс. га, что на 1,7 тысяч га больше уровня 2019 года.

— В текущем году сельскохозяйственные товаропроизводители Крыма столкнулись с рядом проблем природного характера – отсутствие влаги в осенне-зимний и весенний периоды вегетации, на значительной территории республики были отмечены поздневесенние заморозки и градобитие, обильные осадки в период начала уборки. Но несмотря на сложные и небывалые для Крыма природные условия текущего года последовательная работа всех органов власти и сельскохозяйственных товаропроизводителей позволит получить в текущем году не менее 1 млн тонн зерна, — цитирует Юрия Гоцанюка его пресс-служба.

По словам премьер-министра Крыма, основой роста урожайности и валовых сборов сельскохозяйственных культур является семеноводство: «В текущем году удельный вес площадей, засеянных элитными семенами, составит более 7%. Проведению последовательной работы по сортосмене и сортообновлению способствует рост объемов государственной поддержки элитного семеноводства. В текущем году мы выделили на это направление 121 млн рублей».

— Для развития собственного семеноводства введен в эксплуатацию селекционно-семеноводческий центр производительностью 74 тыс. тонн семенного материала в год, что позволит на 75% обеспечить потребность сельскохозяйственных товаропроизводителей Республики Крым в качественном семенном материале, — сообщил Юрий Гоцанюк.

Председатель правительства проинформировал о том, что в Республике Крым ведется активная работа по укреплению материально-технической базы сельскохозяйственных товаропроизводителей.

— В уборке урожая текущего года задействовано 1145 комбайнов, нагрузка на один комбайн составила 226,2 га. В этом году сельскохозяйственными товаропроизводителями Республики Крым приобретено 158 единиц сельскохозяйственной техники, в том числе: 21 зерноуборочный комбайн, 55 тракторов, 81 единица прочей сельскохозяйственной техники и оборудования, — сказал Юрий Гоцанюк.

Товаропроизводители Крыма, рассказал Председатель Совета министров Республики, активно взаимодействуют с АО «Росагролизинг»: «С 1 января по 1 июля текущего года производителями Республики Крым и АО «Росагролизинг» заключен 51 договор на приобретение 133 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования общей стоимостью более 535 млн рублей, из них в хозяйства уже поставлено 82 единицы техники на сумму 311 млн рублей».

— Увеличивается число товаропроизводителей, использующих механизм льготного кредитования. В текущем году банками уже одобрены льготные краткосрочные кредиты на сумму более 401 млн рублей и инвестиционные кредиты на сумму 641 млн рублей, — сказал Юрий Гоцанюк.

Также глава правительства сообщил о том, что проведена подготовка почвы для сева озимых под урожай 2021 года на площади 200 тыс. га.

— Важнейшими и перспективными направлениями развития сельского хозяйства в республике являются виноградарство и садоводство. В текущем году в Республике будет заложено 800 га виноградников и 1150 га многолетних насаждений, — сказал Юрий Гоцанюк.

Премьер-министр убеждён, что принимаемые меры будут способствовать переходу сельскохозяйственных товаропроизводителей республики на современные индустриальные технологии и увеличению объемов производства продукции.

Также Председатель Правительства Крыма поблагодарил федеральное министерство за помощь, которая оказывается аграриям Республики.

— В 2020 году государственная поддержка АПК Республики Крым составит 2,9 млрд рублей. До получателей доведены субсидии на сумму 1,4 млрд рублей или 50% доведенного лимита, — сказал Юрий Гоцанюк.