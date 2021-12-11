Ах, обмануть меня нетрудно? Почему мошенники охотятся за личными данными

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 48. АиФ-Крым №48 01/12/2021

Трудно сказать, где мы не оставляем сегодня свои личные данные. От банков и ресурсопоставляющих организаций до школ и интернет-ресурсов. Где гарантия, что однажды эта информация не попадёт в руки людей, которые воспользуются ими в своих целях?

Зазвонил телефон…

С чужими личными данными мошенники могут много чего сделать. Например, получить онлайн-займ в микрофинансовой организации: там порой не проверяют документы и личность заявителя. Или оформить на человека ЧП и «повесить» на него миллионные долги. Зная паспортные данные, аферисты могут изготовить и отправить квитанцию по несуществующим долгам или штрафам.

В Крыму мошенник оформил микрокредиты на сумму 200 тысяч рублей Люди, которые пользуются различными мессенджерами и соцсетями рискуют больше. Есть, конечно, риск, что их данные похитят. Но гораздо больше вероятности, что они сами предоставят мошенникам нужную информацию. «В соцсетях пользователи порой не настраивают защиту на свои профили, или просто хотят чтобы эту информацию видели все, — объясняет руководитель департамента информационной безопасности системного интегратора Василий Якимчук. — А мошенники могут использовать данные в своих целях».