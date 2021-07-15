Акция «ВИЧ-экспедиция» пройдёт в Севастополе 18 июля

ФОТО : https://minzdrav.gov.ru/

В грядущее воскресенье в Севастополе пройдёт акция «ВИЧ-экспедиция». Её организует Министерство здравоохранения России. Любой желающий сможет пройти анонимное обследование на наличие вируса иммунодефицита человека.

ОКСАНА ПЕТРУШИНА, и.о. заведующей отделением «СПИД-центр» севастопольской Инфекционной больницы: «Там применяются экспресс-тесты, которые показывают результат в течение 10-15 минут. Тест на ВИЧ будет проведен на площади Нахимова 18 числа с 9 до 15 часов».

Данные каждого прошедшего тест будут зашифрованы. После получения результата, если тот будет положительным, специалисты предоставят рекомендации по прохождению дальнейшей терапии. Следить за своим здоровьем сейчас особенно актуально – отмечает Оксана Петрушина.

ОКСАНА ПЕТРУШИНА, и.о. заведующей отделением «СПИД-центр» севастопольской Инфекционной больницы: «Ситуация в городе у нас тревожная. Ежегодно порядка 200 жителей нашего города узнают о том, что у них положительный ВИЧ-статус. Это довольно много. Сейчас на учёте у нас состоит в «СПИД-центре» 2.5 тысячи человек. Получают терапию около 2 тысяч».

Подробнее о том, как сейчас выглядит ВИЧ-обстановка в нашем регионе, насколько успешна современная терапия и что нужно знать тем, кто всё же получил себе этот диагноз, смотрите в программе «Актуальное интервью».