Акне, преждевременное старение и облысение: нутрициолог предупредила о реальной опасности жестких диет

Какой бы щадящей ни казалась диета, она непременно нанесет вред организму — это подтвердила диетолог и нутрициолог Мила Торхова в разговоре с «Лайф». Больше всего пищевые ограничения «бьют» по коже и волосам.

Как отметила эксперт, все диеты строятся на принципе исключения отдельных продуктов и дефицита.

«Одни диеты сокращают жиры, другие отказываются от углеводов, третьи основываются на моноподходе», — объяснила Торхова.

Исключая жиры или углеводы, которые нужны для удержания влаги в организме, человек может испортить кожу, сделать ее более сухой, потрескавшейся и дряблой. Нехватка омеги-3 и жирных кислот приведет к акне, воспалению и покраснению.

Сильно пострадают волосы — они станут более ломкими, тусклыми и менее густыми. Жиры придают волосам здоровый блеск, сглаживают волосяные чешуйки и укрепляют луковицы. Не исключено, что во время жесткой диеты человек столкнется с зудом и сухостью кожи головы, появлением перхоти или обильным выпадением волос.

Дефицит белка, по словам специалиста, сказывается на уровне железа, что грозит не только вышеперечисленными проблемами с кожей и волосами, но и появлением отечности, депигментации и резкого сокращения уровня коллагена.

Врач также напомнила, что во время диет присутствует только временный эффект снижения массы — это происходит из-за вывода лишней воды и потери мышечной массы. После диеты кожа хуже восстанавливается, так как из-за недостатка полезных веществ она уже потеряла эластичность. А при длительном отказе от важных продуктов организм и вовсе может замедлить метаболизм.

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