Акриловые ванны — преимущества современного материала

У каждого человека свои представления об уюте и красоте. Вкусы бывают разные и о них, как говорится, не спорят. Если раньше мы радовались тому, что просто имеем ванную комнату, в которой можно принять освежающий душ или понежиться, лужа в горячей воде, то сейчас разнообразие предлагаемой сантехники позволяет воплотить в жизнь любые дизайнерские решения.

Акриловые и пластиковые ванны: рекомендации по выбору

Большинство акриловых ванн и душевых панелей отлично смотрятся в жилых домах. Они бывают различных форм и размеров, некоторые модели ванны из акрила можно встретить в разноцветной гамме.

Такие конструкции выглядят великолепно и дорого, а также легко могут сохранять новый чистый внешний вид. Вообще, ванные изготавливают из различных материалов. Часто используют пластик, акрил или дерево. Не рекомендую использовать древесные материалы для ваших ванных и душевых комнат. При высокой влажности и частом попадании воды, такие конструкции из дерева быстро начинают портиться. Они гниют, трескаются и распадаются на куски.

Кроме того, деревянные ванные стоят довольно дорого, но даже при правильной установке и соблюдении всех условий по уходу, срок службы такой ванны будет значительно меньшим, чем в случае акриловых конструкций.

Часто можно встретить ванну из пластика, как тонкого, так и толстого. Чем толще слой пластмассы, тем прочнее конструкция. Хотя, конечно, тонкостенные ванны смотрятся гораздо изящней. Единственный совет, который я могу вам дать, относительно выбора ванны, заключается в выборе материала. Всегда отдавайте предпочтение акрилу или пластику. Причем, если выбираете пластик, лучше, чтобы он был плотный, а не тонкий.

Пластмассовая конструкция может быть прочной, только благодаря своей плотности, то есть толщине пластины. Помните, что при должном уходе за сантехникой, вы сможете сохранять её новый внешний вид и предотвращать возникновение плесени, грибка.