Аксенов анонсировал реконструкцию парка им. Гагарина в Симферополе

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в ближайшие годы будет проведена масштабная реконструкция парка им. Гагарина в Симферополе. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Около 70% зеленой зоны парка им. Гагарина приведено в порядок «На данный момент принято решение о проведении конкурса на разработку концепции по реконструкции парка им. Юрия Гагарина», — отметил он, добавив, что до 10 декабря должна быть определена лучшая концепция, а затем будет заключен контракт на проведение работ.

Аксенов уточнил, что работы по реконструкции планируется завершить в 2022 году.