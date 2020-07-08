Аксенов: «Артек» планируется открыть для крымских детей 15 июля

Сюжет Отдых в Крыму: новости, фото и полезные советы

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что 15 июля планируется открытие МДЦ «Артек» для отдыха местных детей. Об этом он сообщил на пресс-конференции, ссылку на онлайн-трансляцию которой опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В Крыму готовят списки детей для поездки в «Артек» «Надеемся, что 15 числа и «Артек» заработает как федеральный центр, который сможет принять пока только крымских детей», – подчеркнул Аксенов.

Глава РК также сообщил, что в ближайшую пятницу будет актуализирована программа внутреннего туризма на текущего год.