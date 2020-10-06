Аксенов: цены на бензин в Крыму изменятся в следующем году

Глава Крыма Сергей Асенов заявил, что цены на нефтепродукты в регионе — одни из самых высоких в РФ, передает Крыминформ.

Крымскую сеть АЗС «ТЭС» подозревают в неоправданно быстром росте цен «Есть вопросы, которые не решены, в первую очередь касающиеся ценообразования, прежде всего на нефтепродукты на территории Республики Крым. Пока, к сожалению, нефтепродукты одни из самых дорогих в Российской Федерации», — отметил глава РК.

Он объяснил это рядом нюансов, в том числе отсутствием обратной загрузки.