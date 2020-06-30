Аксенов дал позитивный прогноз по туристическому сезону 2020 года

Сюжет Отдых в Крыму: новости, фото и полезные советы

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что туристический сезон 2020 года будет успешным, и может также затронуть осенние месяцы, передает телеканал RT.

В Крыму считают, что начало осени будет успешным для туристической отрасли Аксенов отметил, что увеличение стоимости отдыха в регионе власти полуострова не фиксируют.

«Думаю, что из-за длительной самоизоляции, дефицита солнца и моря осенние месяцы также будут востребованы. Мы готовы к тому, чтобы задействовать весь осенне-зимний период. Это лучшее время для оздоровления в целом и для лечения органов дыхания в частности. Одним словом, прогноз позитивный», — сообщил он.