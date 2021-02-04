Аксенов: главы администраций в Крыму будут носить GPS-трекеры

Глава РК Сергей Аксенов пообещал, что наденет на руководителей местных администраций GPS-трекеры, если те не улучшат ситуацию с контролем выполнения работ по благоустройству общественных и придомовых территорий, передает Крыминформ.

Сотрудник администрации Симферополя стал фигурантом уголовного дела «Без шуток говорю: по отстающим регионам, там, где будет понятно, что заваливается работа, что ни замы, ни глава администрации не выезжают на объекты, – вплоть до того, что мы введем GPS-трекеры, будем вешать замам той администрации, только руководителям, чтобы мы понимали, где они находятся, потому что доверия нет», – подчеркнул он.

Глава РК объяснил, что многие главы администраций все-таки выезжают на объекты, но их замы — нет. Особенно, по словам Аксенова, это замечание касается администрации Симферополя.