Аксенов: главы районов будут уволены за недостоверный мониторинг цен

Глава РК Сергей Аксенов заявил, что главы ряда крымских муниципалитетов схитрили, когда выполняли поручение властей о личном контроле за ценами на продовольственные товары. Они решили ограничиться телефонным опросом местных магазинов, передает Крыминформ.

Торговые сети Крыма работают в штатном режиме — Трянов Таким чиновникам Аксенов пригрозил жесткими наказаниями.

«Ряд глав администраций, когда мы говорили о мониторинге цен на продовольствие, и я говорил, что необходимо личное участие, к сожалению, решили, что они самые хитрые и сказали своим торговым отделам: обзванивайте магазины, и они пусть дают вам цены. Понятно, магазины бирки поставили, сфотографировали и тут же поставили опять другие назад», — сообщил он.